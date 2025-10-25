¿Vuelve la nieve a Chicago? Old Farmer’s Almanac adelanta cómo estará el tiempo para Thanksgiving 2025

El próximo Día de Acción de Gracias, que se celebra el jueves 27 de noviembre de 2025, podría presentar una temperatura más agradable en Chicago que el año pasado, aunque con la posibilidad latente de algunas nevadas ligeras en el norte del Medio oeste. Así lo anticipó el tradicional Old Farmer’s Almanac, que publicó su pronóstico para la semana del Thanksgiving.

Thanksgiving será una semana con clima variable a lo largo y ancho de Estados Unidos

El Old Farmer’s Almanac señaló que el panorama climático general para la semana de Thanksgiving en Estados Unidos será una combinación de sol, lluvias y algunas nevadas dispersas, según la región. En el caso del Medio oeste, donde se encuentra Chicago, el informe describió el escenario como “mild”, es decir, templado en comparación con los promedios históricos, aunque con probabilidad de nevadas aisladas en sectores del norte.

El informe del Almanac específica que las áreas del Alto Medio Oeste, donde está el norte de Illinois, podrían recibir "nevadas ocasionales" que afecten la visibilidad en rutas Old Farmer's Almanac

Según el reporte, “la semana de Thanksgiving 2025 traerá un mosaico climático en Estados Unidos, con sol en gran parte del este y lluvias en el oeste. La nieve quedará restringida a unas pocas zonas del norte (Nueva Inglaterra, el Alto Medio Oeste, las zonas elevadas del Oeste Intermontañoso y Alaska), donde los copos podrían afectar los viajes”.

La meteoróloga Alicia Roman, del canal NBC Chicago, explicó que el pronóstico deja margen a la incertidumbre. “Puede ir para cualquiera de los dos lados. Tuvimos semanas de noviembre en las que aún alcanzamos los 70 °F (21 °C), así que habrá que ver”, comentó en el noticiero local.

Qué clima se espera para el área de Chicago en la semana de Thanksgiving

En 2024, el Día de Acción de Gracias registró en Chicago una temperatura máxima de 35 °F (1,6 °C), un valor invernal que contrastó con los otoños más templados de otras temporadas. De acuerdo con la información de NBC, noviembre de 2025 se perfila con temperaturas “cercanas al promedio” en la región, aunque con un leve ascenso hacia el sur y el oeste del estado de Illinois.

El Thanksgiving de 2024 en Chicago registró una temperatura máxima de 35 °F (1.6 °C) Canva

Roman recordó que el promedio histórico para esa fecha (27 de noviembre) se ubica en torno a los 43 °F (6 °C). Si el pronóstico del Almanac se cumple, la ciudad podría tener una semana más agradable que en 2024, aunque no necesariamente libre de ráfagas o de las primeras precipitaciones invernales.

El informe también destacó que las áreas del Alto Medio oeste, que abarcan sectores de Minnesota, Wisconsin y el norte de Illinois, podrían recibir “nevadas ocasionales” que podrían reducir la visibilidad y afectar las rutas. Sin embargo, la mayor parte de la semana se mantendría tranquila, con cielos mayormente despejados y sin acumulaciones de nieve significativas.

El panorama climático de Estados Unidos durante Thanksgiving

El Old Farmer’s Almanac, que desde 1792 publica predicciones de largo plazo, elaboró un mapa detallado sobre las condiciones esperadas en cada región de Estados Unidos. De acuerdo con el análisis, la costa oeste será la más lluviosa, mientras que el este disfrutará de jornadas soleadas y agradables.

Para el corredor atlántico, el pronóstico anticipa un clima "templado al comienzo de la semana" que se volverá más fresco hacia el jueves 27 VioletaStoimenova - E+

Algunas de las principales proyecciones del informe incluyen: