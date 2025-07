Cupones de alimentos SNAP Illinois: cuándo inicia el depósito de pagos para el mes de agosto

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) se convirtió en un gran apoyo para las familias de Illinois que no cuentan con los recursos económicos para comprar alimentos. Conocer el calendario de pagos del mes de agosto es indispensable para saber qué días se otorgan los beneficios.

SNAP Illinois: cuándo se entregan los cupones de agosto

Desde el 23 de octubre de 2017 se estableció que los nuevos hogares podrán contar con SNAP los primeros 10 días del mes con base al último dígito del número de identificación individual del jefe de familia, de acuerdo con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).

La dispersión de los fondos de SNAP es los primeros 20 días del mes de acuerdo al último dígito del número de identificación individual (Freepik)

Mientras las personas inscritas al programa antes de esa fecha podrán recibir este subsidio alimentario desde el 1 de agosto hasta el 20 del mismo mes.

Los fondos para la compra de alimentos se entregan en la tarjeta Illinois Link, un plástico electrónico que se acepta en la mayoría de las tiendas de comestibles alrededor del estado, según el Departamento de Servicios Humanos de Illinois (IDHS, por sus siglas en inglés).

Cada hogar recibirá el monto de acuerdo con la cantidad de personas que la habitan, así como los ingresos totales. El monto entregado está basado en la cantidad de miembros de la familia, lo cual se designa de la siguiente manera:

1 persona: US$292

2 personas: US$536

3 personas: US$768

4 personas: US$975

5 personas: US$1158

6 personas: US$1390

7 personas: US$1536

8 personas: US$1756

Después del octavo miembro familiar, se añaden US$220 por persona.

Los ciudadanos de Illinois podrán comprar cualquier alimento o producto destinado al consumo humano, semillas, plantas para uso en huertos domésticos con el fin de producir alimento. Por otro lado, existen algunas restricciones de artículos que no se pueden comprar con una tarjeta SNAP, entre las que se encuentran:

Vitaminas o medicamentos

Alimentos para mascotas

Bebidas alcohólicas

Alimentos de mostrador

Qué hacer en caso de no recibir el pago de SNAP

En algunos casos se pueden presentar retrasos a en la asignación de los beneficios SNAP, por lo que se recomienda considerar algunos factores que puedan afectar el pago, entre los que se encuentran:

Solicitar el ingreso al programa SNAP se puede realizar desde internet o al asistir directamente a la oficina local (Freepik)

Confirmar la elegibilidad : es necesario asegurarse de haber renovado la solicitud si era necesario.

: es necesario asegurarse de haber renovado la solicitud si era necesario. Verificar el saldo : a través de la cuenta EBT en línea o llamar al número de servicio al cliente, el cual se encuentra en el reverso de la tarjeta.

: a través de la cuenta EBT en línea o llamar al número de servicio al cliente, el cual se encuentra en el reverso de la tarjeta. Contactar con las autoridades estatales: si hay problemas con el pago, hay que comunicarse con la agencia de asistencia social del estado.

Factores de elegibilidad SNAP en Illinois

Las autoridades locales son las que determinan los requisitos necesarios para aquellas personas que buscan ser parte del programa, los cuales pueden variar de estado en estado. De acuerdo con We Got You Illinois, en el Estado de la Pradera, la documentación necesaria para ser parte de SNAP es necesario:

Ser ciudadano estadounidense

Ser residente de Illinois

Si tienes entre 16 y 59 años deberás participar en el programa de Empleo y Capacitación (E&T) o en el programa de trabajo que asigne una agencia estatal

Ingresos brutos menores a los establecidos por el programa, de acuerdo al número de integrantes de la familia

Cómo aplicar a SNAP en Illinois

Las personas podrán aplicar al completar o imprimir una solicitud por internet a través del Departamento de Servicios Humanos de Illinois (IDHS, por sus siglas en inglés), o bien llevar la documentación requerida a la oficina local ubicada en 100 South Grand Avenue Este, Springfield, Illinois 62762.

El monto en Illinois se asigna de acuerdo al número de integrantes y los ingresos netos que se reciba al mes (Freepik)

Al momento de solicitar los beneficios SNAP, un funcionario realizará una entrevista y pedirá una prueba de identidad, número de Seguro Social, talones de cheques, en caso de tener un trabajo activo, o prueba de cualquier ingreso del hogar.

Una vez realizado todo el trámite, se determinará el monto total que se asignará de acuerdo al número de integrantes e ingreso neto. En caso de que se niegue la solicitud de ingreso al programa, las personas podrán apelar y pedir una audiencia imparcial, en la que expliquen por qué piensan que la solicitud debe ser aprobada.