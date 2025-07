El duro cruce de J.B. Pritzker contra Donald Trump por el aumento del costo de vida en EE.UU.: “Demasiado caro”

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, apuntó contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el incremento de los precios en ese país. El líder estatal hizo referencia a la situación de los habitantes en el territorio y detalló las acciones tomadas al respecto.

Qué dijo J.B. Pritzker sobre los precios en Estados Unidos

El demócrata publicó un comunicado en su perfil oficial de X, el martes 22 de julio, en el que declaró: “Voy a ser franco con ustedes: todo es demasiado caro”. En el discurso, se dirigió al mandatario republicano por su gestión: “Gracias a Donald Trump, vivimos en un mundo donde un solo trabajo no es suficiente para mantener a una familia”.

El gobernador estatal también detalló las acciones llevadas a cabo en el territorio: “En Illinois, reconocemos la realidad del costo de vida y trabajamos para abordarlo”.

En un clip que compartió en la red social, Pritzker hizo referencia a los elevados costos de los alimentos, las hipotecas de vivienda, los vehículos, la atención médica y hasta las entradas a conciertos.

Las declaraciones del gobernador de Illinois se realizaron tras el anuncio del mandatario republicano de que impondrá aranceles del 30% a las importaciones de México y la Unión Europea desde el 1º de agosto, si no se cumplen ciertos acuerdos comerciales. Esto podría impactar sobre el encarecimiento de los productos de necesidad básica. Este tipo de medidas fueron anunciadas por Trump desde su regreso a la Casa Blanca.

“Un solo empleo no alcanza para criar hijos. Un solo salario no llega para tener una casa y toda una vida de trabajo no alcanza para ganarse la jubilación”, aseveró Pritzker.

Pritzker criticó las medidas arancelarias de Trump

El líder estatal hizo referencia a los impuestos anunciados por la administración federal a otros países. “La respuesta no está en los aranceles que gravan a nuestros trabajadores, presupuestos que destruyen Medicaid y que eliminan los fondos para la investigación de nuestras universidades”, dijo.

A su vez, sugirió potenciar el crecimiento económico de Illinois a través de la búsqueda de industrias y empleos “del futuro”.

Pritzker anticipó semanas atrás que se plantea la candidatura a un tercer mandato y que uno de los motivos principales es su rivalidad con el republicano y resaltó su desacuerdo con las medidas implementadas por Trump, que, alegó, impactan en las familias trabajadoras del Estado de la Pradera.

La estrategia que detalló el demócrata para aminorar el impacto de esa situación se basó en atraer negocios a Illinois, que implicaría “una inversión continua en aeropuertos y ferrocarriles de clase mundial”, según indicó. “En nuestros puentes, en nuestros puertos fluviales, en instituciones de educación superior sin igual, agua dulce protegida, energía limpia abundante, paisajes urbanos bien diseñados y tierras agrícolas rurales ricas en nutrientes”, especificó.

En la misma línea, Pritzker envió un mensaje a la comunidad del Estado de la Pradera. “Nada es más importante para el crecimiento de nuestra propia economía que la calidad de nuestra gente. Y debemos protegerla porque tenemos una fuerza laboral que no tiene comparación”, concluyó.