Trabajo en Chicago: Brandon Johnson impulsa un centro industrial que generará 100 nuevos empleos

En un evento celebrado junto con funcionarios municipales y líderes comunitarios, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, dio inicio a las obras del centro industrial Western Works. El complejo de cuatro edificios se erigirá en el lado sur de la ciudad y transformará el terreno baldío, como parte de un proyecto que generará 100 nuevos empleos permanentes.

El centro industrial en Chicago anunciado por Johnson que generará 100 nuevos empleos

En octubre de 2025, el Ayuntamiento aprobó la Ordenanza O2025-0019967, que autorizó la remodelación del terreno ubicado en la intersección de la Calle 47 y Western Boulevard.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, señaló que el proyecto reemplaza un viejo almacén cerrado en 2024 con "espacio industrial de alta calidad" Instagram/chicagosmayor

El pasado 17 de abril, el alcalde anunció el inicio del proyecto que reemplaza el antiguo almacén de Wheatland Tubing, que cerró sus puertas en 2024, con 568.782 pies cuadrados (52.841 metros cuadrados) de “espacio industrial de alta calidad”.

Según el comunicado de prensa compartido por la oficina de Johnson, se prevé que el proyecto genere más de 30 millones de dólares en ingresos por impuestos a la propiedad durante la próxima década, de los cuales US$6 millones “se destinarán específicamente a la reinversión en la comunidad”.

El alcalde de la ciudad de Illinois resaltó el impacto del proyecto en la economía estatal. “Al transformar este terreno abandonado en un próspero y sostenible complejo industrial, impulsamos oportunidades económicas a largo plazo en el suroeste de Chicago, a la vez que generamos cientos de nuevos empleos”, indicó.

Detalles del proyecto que generará 100 nuevos empleos en Chicago

En el comunicado de prensa, la oficina del alcalde demócrata señaló que las obras fueron posibles gracias a un incentivo de Clase 6(b) del Condado de Cook, otorgado por el Departamento de Planificación y Desarrollo (DPD, por sus siglas en inglés).

Esta iniciativa fomenta la rehabilitación de propiedades abandonadas mediante la reducción del impuesto predial durante 12 años. Como resultado, los funcionarios proyectan que generará un ahorro de US$7,2 millones en costos de desarrollo.

El proyecto anunciado por Brandon Johnson en Chicago generará 150 puestos de trabajo permanentes Freepik

El complejo contará con cuatro instalaciones que varían entre 75.000 y 198.000 pies cuadrados (6967 y 18394 metros cuadrados). Estas áreas estarán equipadas con 87 muelles de carga y 635 espacios de aparcamiento para satisfacer las necesidades logísticas y de fabricación modernas.

En cuanto al mercado laboral, se prevé que el proyecto genere 150 puestos de trabajo durante la construcción y aproximadamente 100 empleos permanentes a tiempo completo una vez finalizado.

Los desarrolladores indican que la construcción finalizaría a finales de 2027.

El alcalde Brandon Johnson sobre los salarios en el mercado laboral de Chicago

La inversión de Johnson en Chicago para proyectos de desarrollo comunitario

En una medida similar anunciada a principios de año, el alcalde comunicó la concesión de US$33 millones en subvenciones para distintos proyectos. La inversión incluye 58 propuestas de mejora de vecindarios.

Según la oficina de Johnson, los proyectos fueron seleccionados mediante rondas de solicitud competitivas que involucran los programas de Subvenciones para el Desarrollo Comunitario y Fondos de Oportunidades Vecinales del DPD. En conjunto, representan US$90 millones en inversiones público-privadas en los vecindarios.

“Espero con interés las nuevas oportunidades, las experiencias culturales y la vitalidad que estas inversiones generarán”, manifestó entonces Johnson sobre nuevos proyectos para Chicago.