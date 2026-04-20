Buenas noticias en Illinois: el plan de viviendas anunciado por Pritzker que beneficiaría a miles de familias

En respuesta a la crisis habitacional que enfrenta Illinois, con un déficit de 142.000 viviendas, el gobernador J.B. Pritzker presentó una nueva propuesta. El plan Building Up Illinois Developments (BUILD) otorgaría asistencia para el pago inicial a compradores primerizos de inmuebles, permitiría la construcción de distintos tipos de edificios y flexibilizaría las normas.

El plan de viviendas anunciado por Pritzker que beneficiaría a miles de familias en Illinois

En los últimos meses, el gobernador impulsó una reforma legislativa para combatir la escasez de vivienda mediante la flexibilización de las leyes de zonificación en todo el Estado de la Pradera.

El plan de viviendas anunciado por Pritzker que beneficiaría a miles de familias

En concreto, según el comunicado compartido por el gobierno de Illinois, los puntos más destacados de la iniciativa incluyen:

Flexibilización de la zonificación: habilita la construcción de edificios de cuatro a ocho unidades en áreas residenciales, dependiendo del tamaño del lote.

habilita la construcción de edificios de en áreas residenciales, dependiendo del tamaño del lote. Legalización de las ADU: permite en todo el estado las unidades de vivienda accesorias (ADU), también conocidas como “apartamentos para ancianos”, o granny flats, sin restricciones adicionales a las de una casa unifamiliar.

permite en todo el estado las (ADU), también conocidas como “apartamentos para ancianos”, o granny flats, sin restricciones adicionales a las de una casa unifamiliar. Reducción de requisitos de estacionamiento: prohíbe que los gobiernos locales exijan más de medio espacio por unidad multifamiliar o un espacio por casa unifamiliar.

prohíbe que los gobiernos locales exijan más de multifamiliar o un espacio por casa unifamiliar. Simplificación de trámites: habilita revisiones de permisos e inspecciones por parte de terceros si los gobiernos locales no cumplen con los plazos establecidos, además de estandarizar ciertas tarifas.

A través de su cuenta en X, Pritzker compartió un mensaje en el que remarcó la propuesta como una solución esencial para abordar la problemática.

“La crisis de vivienda está resonando en toda la nación. Nuestro plan BUILD es uno de los más completos para abordarla“, escribió.

Según los últimos datos, Illinois enfrenta un déficit estimado de 142.000 viviendas. Para estabilizar el mercado, debería construir unas 227.000 unidades en cinco años.

Un informe de 2025, elaborado por el Illinois Economic Policy Institute y el Project for Middle Class Renewal de la University of Illinois Urbana-Champaign, mostró que las viviendas nuevas disponibles cayeron 64% en los últimos cinco años.

El plan propuesto por Pritzker otorgaría incentivos para los compradores primerizos de viviendas en Illinois Pexels

En el mismo período, los permisos de construcción de nuevas viviendas bajaron 13% en promedio.

Críticas y debate en torno al plan de Pritzker para abordar la crisis de vivienda en Illinois

Desde el gobierno de Illinois, los funcionarios defienden la propuesta de Pritzker como una de las soluciones más completas a la falta de viviendas. Sin embargo, hay opiniones encontradas entre expertos y funcionarios.

En diálogo con Chicago Tribune, Emily Bloom-Carlin, directora de vivienda y desarrollo comunitario del Consejo Metropolitano de Planificación, sostuvo que, si bien las reformas tardan en mostrar un impacto, generan “un crecimiento modesto pero positivo en la construcción de viviendas”.

Por su parte, la alcaldesa de Peoria, Rita Ali, opinó que “ esta solución única no funciona para todas las comunidades ”, en alusión a que la medida aborda solo las problemáticas en grandes áreas.

”, en alusión a que la medida aborda solo las problemáticas en grandes áreas. Las declaraciones surgieron luego de que mostrara un documento que ilustra lo que, según su mirada, podría significar el proyecto de ley para su ciudad.

Las leyes que quiere Pritzker en Illinois para abordar la crisis de viviendas

La inversión millonaria de Pritzker en Illinois contra la crisis de vivienda

Para lograr sus objetivos de aumentar la oferta de viviendas asequibles y disminuir los costos para los residentes, el gobernador avanzaría con una inversión de US$250 millones, que se distribuiría de la siguiente manera: