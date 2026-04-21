Oportunidades de trabajo en Illinois: North Chicago es la mejor ciudad pequeña para emprender en 2026

North Chicago fue considerada la mejor ciudad de Illinois entre las metrópolis pequeñas para emprender un negocio en 2026. En el ranking nacional se incluyeron 1300 ciudades de todo Estados Unidos y esta zona destacó por las oportunidades que ofrece tanto a locales como a inversionistas.

J.B. Pritzker celebró a North Chicago como un buen lugar de inversión

El gobernador del estado, J.B. Pritzker, celebró en X el reconocimiento que obtuvo la metrópoli en un reciente estudio de WalletHub, una plataforma de finanzas personales.

“Otro ranking que se suma al hecho de que las empresas están eligiendo Illinois para invertir, expandirse y crear empleos”, indicó en su publicación.

El festejo de J.B. Pritzker sobre el lugar que ocupó North Chicago entre las opciones para invertir @GOVPRITZKER

Además, Pritzker destacó que el estado que gobierna también apareció en otros rankings nacionales: “Ya somos el número dos en la nación en expansiones y reubicaciones corporativas, el número uno en el Medio Oeste en desarrollo de la fuerza laboral y uno de los estados principales para los negocios”.

North Chicago destacó por su gran cantidad de oportunidades Freepik

El estudio sobre las mejores ciudades pequeñas para iniciar un negocio

WalletHub comparó 1334 urbes pequeñas, con una población de entre 25.000 y 100.000 habitantes. Se evaluaron tres factores: entorno empresarial, acceso a recursos y costos empresariales.

Es decir, “desde la tasa de crecimiento del número de pequeñas empresas hasta el acceso a inversores y los costes laborales”, especificó la compañía.

Para trabajar en EE.UU. hay que estar regulado ante el Departamento de Trabajo (AP foto/J. Scott Applewhite) J. Scott Applewhite - AP

Por qué North Chicago es el mejor lugar para invertir en Illinois

Si bien destacó dentro de las ciudades de Illinois, North Chicago no ocupó el primer lugar en el ranking general de EE.UU.

Con el puesto 56 dentro de la clasificación, obtuvo una puntuación final de 54,31 sobre los 100 disponibles. Entre sus pros, según WalletHub, estuvieron:

Acceso a recursos : en North Chicago es sencillo que aprueben una financiación a un emprendedor y hay disponibilidad de contratar empleados de alta calidad.

: en North Chicago es sencillo que aprueben una financiación a un emprendedor y hay disponibilidad de contratar empleados de alta calidad. Costos empresariales: hay accesibilidad económica para instalar oficinas, costos laborales e impuestos corporativos bajos, lo que beneficia la generación de empleo.

La otra ciudad de Illinois que apareció en el listado fue Quincy, en el lugar 339. North Chicago compitió con urbes como Statesville, Carolina del Norte, en el número 57.

Vista nocturna de Chicago, Illinois Diego Delso / Creative Commons

Las ciudades de EE.UU. donde más conviene invertir, según el estudio

El ranking de las primeras posiciones se conforma principalmente con sitios de Utah y Florida. Este es el top 20 de la clasificación: