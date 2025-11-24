El inesperado regalo que JB Pritzker le llevó desde Chicago al Papa León XIV en su visita al Vaticano

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, visitó el miércoles al papa León XIV en el Vaticano y llegó a su reunión con una serie de regalos. Entre sus manos, llevaba una obra de arte enmarcada, dos libros y, además, un paquete con algo inesperado: cuatro cervezas de una compañía con sede en Chicago. Luego le extendió una invitación formal para que regrese apenas le permita su agenda, visite su ciudad natal.

JB Pritzker y su inesperado regalo al Papa en su visita al Vaticano

El miércoles por la mañana, el gobernador llegó a la Santa Sede acompañado por su esposa, Mary Kathryn “MK” Pritzker.

Durante la reunión, le ofreció obsequios como una obra de arte enmarcada realizada por una mujer encarcelada en el Centro Correccional de Logan, el libro Lincoln: la vida y el legado que definieron una nación de Ian Hunt y el título Una casa que hizo historia: la mansión del gobernador de Illinois, legado de un tesoro arquitectónico”, escrito por la primera dama de Illinois. Además, el regalo que más llamó la atención fue un paquete de cervezas “Da Pope”, fabricada en Chicago.

JB Pritzker le regaló al Papa una obra de arte, dos libros y un paquete de cervezas de una fábrica oriunda de Chicago Burning Bush Breweries - Burning Bush Breweries

Al recibir las bebidas alcohólicas, el papa expresó: “Eso lo meteremos en la heladera”, según detalló la agencia Reuters.

¿Cuáles son las cervezas que Pritzker le regaló al Papa?

Las cervezas fueron producidas por Burning Bush Brewery, una fábrica con sede en Chicago que es propiedad de Brent Raska, un expastor presbiteriano. “Todavía no me lo creo y no paro de pellizcarme”, expresó en declaraciones citadas por ABC News.

El dueño de la empresa lanzó la cerveza “Da Pope” tras el nombramiento de León XIV, cuya elección ha inspirado múltiples referencias culturales en Chicago.

El nombre es un juego de palabras con un popular sketch del programa de televisión Saturday Night Live sobre el equipo de futbol americano Chicago Bears. En mayo, cuando la línea de bebidas fue lanzada, Pritzker visitó por primera vez la fábrica.

Sobre el encuentro en la Santa Sede, el gobernador escribió en un mensaje en su cuenta de X: “Fue un honor para MK y para mí reunirnos con el Papa León XIV —un hijo de Illinois— para expresar el orgullo y la reverencia de la gente de este gran estado. El mensaje de esperanza, compasión, unidad y paz del Papa León XIV resuena entre los habitantes de Illinois de todas las religiones y tradiciones".

La invitación de Pritzker al Papa para regresar a Illinois

Luego de su reunión, Pritzker realizó una entrevista con NBC Chicago en la que detalló que invitó al sumo pontífice a regresar a su ciudad natal, Chicago. Indicó que le presentó una invitación formal y, pese a que no especificó una fecha, reveló que el líder religioso se mostró optimista.

JB Pritzker acudió a la reunión con el Papa en el Vaticano junto con su esposa, la Primera Dama de Illinois @GovPritzker - @GovPritzker

En concreto, Pritzker le aseguró al Papa que están preparados para recibirlo en Chicago y que el nivel de entusiasmo es “muy alto”.

“Compartimos un gran amor por el estado y la ciudad”, sostuvo, y luego aseguró que “lleva a Chicago muy presente”.

Debate sobre la inmigración entre JB Pritzker y el Papa en medio de la operación en Chicago

Una parte de la reunión, según reveló el gobernador en la entrevista posterior, se centró en la realidad que viven los migrantes en Estados Unidos. Pritzker le expresó “su gratitud” por el “liderazgo moral” en este aspecto.

El Papa consultó al funcionario de Illinois sobre el escenario actual en la región ante el aumento de la presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Luego, manifestó su preocupación por el hecho de que las redadas afecten a ciudadanos estadounidenses, residentes legales y también a personas indocumentadas que no habían cometido ningún delito.

El Papa le expresó a JB Pritzker su preocupación por las redadas en Illinois @GovPritzker - @GovPritzker

A mediados de septiembre, la administración del presidente Donald Trump lanzó en Illinois la Operación Midway Blitz, con el objetivo de aumentar los arrestos. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), el propósito es centrarse en inmigrantes indocumentados con antecedentes penales.

Desde entonces, varias redadas tuvieron lugar en la región y derivaron en cientos de detenciones de migrantes. Sin embargo, no todos cometieron delitos en el país. Un informe de Chicago Tribune, basado en registros de los tribunales federales, muestra que más del 97% de los arrestados bajo la operación no tenían condenas.

En concreto, de los 614 detenidos en la operación de Chicago, solo 16 tenían antecedentes penales significativos. Estos datos, según el medio citado, contradicen la versión del gobierno de Trump, quien aseguró que las redadas están dirigidas a “lo peor de lo peor”.