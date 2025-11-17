Para frenar al ICE en Chicago: cómo es el sonido de resistencia que emite un grupo de migrantes latinos

Hace dos meses, el Departamento de Seguridad de Estados Unidos presentó la “Operación Midway Blitz“, una iniciativa para detener a migrantes con estatus irregular en Chicago con antecedentes penales. Más de 800 personas han sido arrestados desde el inicio de los operativos, por lo que los residentes optaron diferentes medidas para mostrar su apoyo a la comunidad hispana.

Silbidos agudos en las calles: las nuevas medidas de resistencia contra el ICE

Los silbidos agudos son los nuevos sonidos que acompañan las calles de Chicago. Según consignó AP, los silbatos es el mecanismo que utilizan los vecinos de zonas como Little Village para alertar a la comunidad sobre la presencia de los agentes.

Baltazar Enriquez fue de los primeros en aplicar el uso del silbato para alertar a los migrantes sobre la presencia del ICE TikTok/@Brianreally

“No tenemos armas. Lo único que tenemos es un silbato”, dijo Baltazar Enríquez, uno de los primeros activistas en la ciudad. “Ese método se ha convertido en una herramienta que ha evitado secuestros y detenciones ilegales”.

La idea de los silbatos en Chicago comenzó en agosto, después de hacerse popular un vídeo que destacaban su uso en Los Ángeles. Al ver las imágenes, Teresa Magaña, una activista y cofundadora de Pilsen Arts & Community House, comenzó a distribuir kits que se extendieron por toda la ciudad.

Teresa Magaña se encargó de entregarle a la comunidad unos kits de silbatos para alertar los operativos de los agentes Instagram/@teresamagart

“En estos videos, ahora se ve a los agentes de ICE alejándose en coche o no se quedan mucho tiempo”, dijo Magaña. “Y en cuanto aparecen las cámaras, la agresividad disminuye”, agregó.

Junto con los kits de silbatos, se incluyen algunos folletos con las frases “conozcan sus derechos”. “No son solo latinos o personas indocumentadas. Son todos. Todos los miembros de la comunidad están ayudando”, expresó Beto Montenegro, un residente de 36 años.

Recaudación de fondos y ayuda a los vendedores ambulantes

La comunidad también ha utilizado otros mecanismos para ayudar a los vendedores ambulantes, uno de los sectores más afectados por las redadas. La Asociación de Vendedores Ambulantes de Chicago (SVAC) lanzó una campaña en GoFundMe para recaudar más de US$300 mil.

Un ciclista recibe comida de la vendedora ambulante Yulisa Robles, derecha, en Gage Park durante la Serie de Recorridos en Bicicleta con Vendedores Ambulantes en Chicago, el domingo 2 de noviembre de 2025. (AP Foto/Nam Y. Huh) Nam Y. Huh - AP

Asimismo, la organización busca ser intermediario entre los vendedores y los clientes para la compra de los productos. “Los vendedores mismos no se dieron cuenta de cuánto los aman y apoyan los habitantes de Chicago. Ninguno de nosotros esperaba esto”, dijo María Orozco, la organizadora.

El movimiento Cycling x Solidarity, por su parte, se ha encargado de organizar recorridos por bicicletas entre las diferentes tiendas y kioscos para que las personas puedan acercarse y degustar los alimentos.

“Estamos brindando una oportunidad para apoyar a los vendedores y escuchar sus historias, para que esto no sea solo una transacción”, señaló Rick Rosales, organizador del evento. “Para mí representa lo que significa ser estadounidense”.

Ciclistas de Chicago brindan ayuda a los vendedores ambulantes ante el accionar del ICE Instagram @cyclingxsolidarity

La iniciativa sobre ruedas tienen un doble objetivo. Además de ayudar con las ventas de los vendedores, los productos comprados se donan a albergues o campamentos de personas sin hogar. “La necesidad persiste. El temor persiste. Así que, mientras contemos con financiación, mientras ellos la tengan, seguiremos trabajando juntos”, informó.