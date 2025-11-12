El pronóstico más esperado en Chicago: revelan si habrá o no una “Navidad Blanca” este 2025

El clima invernal comienza a desplegarse en el Medio oeste y la ciudad de Chicago ya recibió su primer manto de nieve de la temporada. En este contexto, muchos residentes de esa metrópoli de Illinois se preguntan si podrán disfrutar de una “Navidad Blanca”, una postal que se volvió menos frecuente en la última década y que ocurrió por última vez en 2022.

Qué dice el pronóstico para Chicago en Navidad

De acuerdo con la proyección publicada por Old Farmer’s Almanac, las condiciones en el área de Chicago durante la semana de Navidad se presentarían “frías a muy frías”, con “periodos de nieve” que podrían coincidir con la llegada de las fiestas.

El informe abarca los días previos al 25 de diciembre y el fin de semana posterior, al tiempo que incluye tendencias de temperatura y precipitaciones para todo Estados Unidos.

El Old Farmer's Almanac identifica el noreste, Medio Oeste Superior, Grandes Lagos, Valle del Ohio oriental y Alaska como las áreas con mayores probabilidades de nieve durante la semana navideña de 2025 Old Farmer´s Almanac

El informe detalla que el Medio oeste superior experimentará un marcado descenso térmico y nevadas intermitentes antes de la festividad.

En la región de los Grandes Lagos Inferiores, donde se ubica Chicago, se esperan jornadas frías a muy frías, con alternancia de momentos soleados y nevadas.

Las rutas podrían presentar tramos resbaladizos, por lo que el organismo recomendó a los viajeros tomarse tiempo adicional para circular por carretera.

En contraste, el sur y el suroeste de Estados Unidos tendrán condiciones más templadas, mientras que el noreste y Nueva Inglaterra verán temperaturas por debajo de lo normal, lo que aumentará las probabilidades de nieve.

Qué significa tener una “Navidad Blanca”

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), una “Navidad Blanca” se produce cuando hay al menos una pulgada (2,50 centímetros) de nieve acumulada en el suelo durante el 25 de diciembre.

En Chicago, esto ocurre en promedio el 41% de las veces desde que se iniciaron los registros oficiales en la década de 1870, explicó NBC Chicago.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, una "Navidad Blanca" requiere al menos una pulgada (2,50 cm) de nieve acumulada en el suelo el 25 de diciembre KAMIL KRZACZYNSKI - AFP

El último año en que la ciudad vivió una Navidad bajo la nieve fue 2022, cuando se registró una de las jornadas navideñas más frías de su historia: la temperatura máxima fue de apenas 14°F (-10°C).

En cambio, el año siguiente, 2023, fue completamente opuesto: Chicago tuvo su segunda Navidad más cálida desde que existen registros, con un máximo de 59°F (15°C).

En 2024, la nieve que había caído el 20 de diciembre se derritió antes del feriado, lo que dejó una celebración sin rastros de hielo.

Los valores históricos muestran que el promedio de temperatura máxima para el 25 de diciembre es de 34°F (1°C), mientras que la mínima ronda los 22°F (-5°C).

Las regiones de Estados Unidos que podrían tener más nieve en la Navidad de 2025

Según el Old Farmer’s Almanac, las áreas con mayores probabilidades de registrar nieve durante la semana navideña abarcarán el noreste, el Medio oeste superior, los Grandes Lagos, el Valle del Ohio oriental y Alaska.

En estos lugares, los desplazamientos por carretera podrían verse afectados por nevadas y ráfagas de viento que alcanzarían entre 20 y 30 millas por hora (32 y 48 km/h).

Se anticipan posibles afectaciones a los desplazamientos por carretera en regiones nevadas debido a ráfagas de viento SETH HERALD - AFP

En contraste, el sur del país norteamericano, incluidos Florida, Texas y Oklahoma, disfrutarán de un clima más agradable , con jornadas soleadas y temperaturas templadas.

En el corredor atlántico y los Apalaches, las condiciones variarán entre lluvias y cielos despejados, mientras que el Pacífico Noroeste y el suroeste enfrentarán algunos episodios de lluvia o nieve aislada.