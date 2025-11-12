El pronóstico más esperado en Chicago: revelan si habrá o no una “Navidad Blanca” este 2025
La última vez que hubo un manto de nieve en la ciudad más poblada de Illinois durante la última semana de diciembre fue en 2022
- 4 minutos de lectura'
El clima invernal comienza a desplegarse en el Medio oeste y la ciudad de Chicago ya recibió su primer manto de nieve de la temporada. En este contexto, muchos residentes de esa metrópoli de Illinois se preguntan si podrán disfrutar de una “Navidad Blanca”, una postal que se volvió menos frecuente en la última década y que ocurrió por última vez en 2022.
Qué dice el pronóstico para Chicago en Navidad
De acuerdo con la proyección publicada por Old Farmer’s Almanac, las condiciones en el área de Chicago durante la semana de Navidad se presentarían “frías a muy frías”, con “periodos de nieve” que podrían coincidir con la llegada de las fiestas.
El informe abarca los días previos al 25 de diciembre y el fin de semana posterior, al tiempo que incluye tendencias de temperatura y precipitaciones para todo Estados Unidos.
El informe detalla que el Medio oeste superior experimentará un marcado descenso térmico y nevadas intermitentes antes de la festividad.
En la región de los Grandes Lagos Inferiores, donde se ubica Chicago, se esperan jornadas frías a muy frías, con alternancia de momentos soleados y nevadas.
Las rutas podrían presentar tramos resbaladizos, por lo que el organismo recomendó a los viajeros tomarse tiempo adicional para circular por carretera.
En contraste, el sur y el suroeste de Estados Unidos tendrán condiciones más templadas, mientras que el noreste y Nueva Inglaterra verán temperaturas por debajo de lo normal, lo que aumentará las probabilidades de nieve.
Qué significa tener una “Navidad Blanca”
Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), una “Navidad Blanca” se produce cuando hay al menos una pulgada (2,50 centímetros) de nieve acumulada en el suelo durante el 25 de diciembre.
En Chicago, esto ocurre en promedio el 41% de las veces desde que se iniciaron los registros oficiales en la década de 1870, explicó NBC Chicago.
El último año en que la ciudad vivió una Navidad bajo la nieve fue 2022, cuando se registró una de las jornadas navideñas más frías de su historia: la temperatura máxima fue de apenas 14°F (-10°C).
En cambio, el año siguiente, 2023, fue completamente opuesto: Chicago tuvo su segunda Navidad más cálida desde que existen registros, con un máximo de 59°F (15°C).
En 2024, la nieve que había caído el 20 de diciembre se derritió antes del feriado, lo que dejó una celebración sin rastros de hielo.
Los valores históricos muestran que el promedio de temperatura máxima para el 25 de diciembre es de 34°F (1°C), mientras que la mínima ronda los 22°F (-5°C).
Las regiones de Estados Unidos que podrían tener más nieve en la Navidad de 2025
Según el Old Farmer’s Almanac, las áreas con mayores probabilidades de registrar nieve durante la semana navideña abarcarán el noreste, el Medio oeste superior, los Grandes Lagos, el Valle del Ohio oriental y Alaska.
En estos lugares, los desplazamientos por carretera podrían verse afectados por nevadas y ráfagas de viento que alcanzarían entre 20 y 30 millas por hora (32 y 48 km/h).
En contraste, el sur del país norteamericano, incluidos Florida, Texas y Oklahoma, disfrutarán de un clima más agradable , con jornadas soleadas y temperaturas templadas.
En el corredor atlántico y los Apalaches, las condiciones variarán entre lluvias y cielos despejados, mientras que el Pacífico Noroeste y el suroeste enfrentarán algunos episodios de lluvia o nieve aislada.
Otras noticias de Clima
Lugares más afectados. Cuánta nieve ha caído en Nueva York en las últimas horas y qué se espera en los próximos días
Alerta amarilla. Avanza un frente con tormentas: estas son las 13 provincias, según el SMN
Pronóstico. Clima en EE.UU. hoy: el mapa con el avance de la ola de frío y las nevadas este miércoles 12 de noviembre
- 1
Nuevos chats complican al exgobernador Bordet: reuniones, coimas, y una operación inmobiliaria
- 2
Esgar Guarín: “La vasectomía es una herramienta de empoderamiento y corresponsabilidad”
- 3
El narco más buscado cayó con un cargamento de 956 kilos de cocaína bombardeado por avionetas
- 4
La contundente respuesta de Joan Laporta a la sorpresiva visita de Lionel Messi al Camp Nou