Luz verde a un nuevo crédito fiscal anunciado por Pritzker en Illinois: a quiénes beneficia la medida

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, anunció este miércoles 22 de abril la creación del primer crédito fiscal destinado a promover la sostenibilidad ambiental en la industria del cine y la televisión en Estados Unidos. En coincidencia con el Día de la Tierra, el mandatario detalló que las producciones reconocidas como “verdes” recibirán un beneficio del 5% sobre sus costos elegibles.

Cómo funciona el nuevo crédito fiscal verde para producciones de cine y TV en Illinois

La iniciativa tiene como objetivo reducir el efecto ecológico de las filmaciones tras un año récord en 2025, en el que la inversión en la industria fue de US$703 millones.

Según el gobernador Pritzker, el plan reduciría las emisiones de huella de carbono @govpritzker

La nueva legislación permite que las producciones accedan a incentivos acumulables de hasta el 45%. Para llegar a ese porcentaje, el esquema incluye un crédito base del 35%, que aumentó desde el 30% tras la firma de la ley SB 1911 a finales de 2025, según informó EP.

Pero además, un 5% adicional para proyectos sustentables certificados por la Oficina del Cine de Illinois (IFO, por sus siglas en inglés) y otro 5% extra para rodajes realizados fuera de Chicago.

Las empresas tienen que contratar a una firma de sostenibilidad calificada, elaborar un informe de cálculo de carbono y permitir las inspecciones en los sets de filmación para poder beneficiarse.

“Illinois es un lugar importante para la industria de cine y televisión, y nos enorgullece ser el primer estado de EE.UU. que promueve la sostenibilidad en este sector”, declaró Pritzker mediante un comunicado oficial.

El gobernador destacó que esta acción ubica al estado como un “líder nacional” por la unión del desarrollo económico y la responsabilidad ecológica.

Qué requisitos deben cumplir las producciones para acceder al crédito fiscal en Illinois

El programa examina el impacto ambiental en cada fase del rodaje, desde la preproducción hasta la finalización.

De acuerdo con la oficina del gobernador, los puntos para conseguir el crédito se otorgan a través de acciones específicas para disminuir la huella de carbono y gestionar desechos:

Gestión de residuos: sustitución de guiones en papel por tabletas digitales y eliminación de botellas plásticas desechables .

sustitución de guiones en papel por y eliminación de . Energía y transporte: disminución de la utilización de generadores a diésel en beneficio de sistemas de energía renovable y baterías .

disminución de la utilización de en beneficio de sistemas de y . Alimentación responsable: realización de prácticas de catering orientadas a reducir el desperdicio de alimentos.

Peter Hawley, director adjunto de la Oficina de Cine de Illinois, explicó la necesidad de este cambio: “Lo que siempre me ha molestado de la industria del cine es el desperdicio. Residuos de comida, de papel, de plástico y de combustible. Siempre ha sido un problema”.

Hawley estimó que, aunque adoptar estas prácticas puede elevar los costos operativos entre un 1% y un 3%, el aumento del crédito fiscal compensará ampliamente esa inversión inicial.

El crédito será destinado a promover la sostenibilidad ambiental en la industria del cine y la televisión FaustFoto

Cuántos empleos generó la industria audiovisual en Illinois y por qué Pritzker amplía incentivos

La expansión de este beneficio fiscal ocurre en un momento de auge para la industria audiovisual en Chicago, que ya se ubica como la tercera mejor ciudad de Estados Unidos para trabajadores del sector.

En el año 2025, la actividad del cine produjo cerca de 18.000 empleos y benefició a empresas locales de catering, hoteles y servicios de transporte.

Sostenibilidad ambiental, la condición que ya pone límite a muchas industrias de EE.UU.

Kristin Richards, directora del Departamento de Comercio y Oportunidades Económicas (DCEO, por sus siglas en inglés), indicó que esta medida también fomentará la industria de energías limpias: “Estamos atrayendo producciones de nivel mundial al mismo tiempo que desarrollamos la infraestructura y la mano de obra requeridas para un futuro más limpio”.