El proyecto de ley que hace las reglas más fáciles para estos conductores de Illinois

Una nueva iniciativa legislativa en Illinois modificará los requisitos para que los adultos mayores renueven su licencia de conducir. La medida, aprobada por unanimidad en la Cámara de Representantes, eleva la edad obligatoria para rendir el examen práctico de manejo de 79 a 87 años.

Requisitos para renovar la licencia de conducir a partir de los 79 años

El proyecto de ley HB1226, impulsado por el Secretario de Estado de Illinois, Alexi Giannoulias, modifica el Código de Vehículos del estado. La reforma establece que los conductores de entre 79 y 86 años podrán renovar su licencia sin rendir el examen de manejo.

El Secretario de Estado, Alexi Giannoulias, promovió la reforma para agilizar trámites presenciales y reducir exigencias innecesarias para adultos mayores con buen historial

Sin embargo, los conductores deberán presentarse de manera presencial en una oficina del secretario de Estado. Mientras tanto, el examen práctico obligatorio se mantiene para:

Conductores desde los 87 años en adelante .

. Conductores que posean licencias comerciales y tengan 75 años más .

y tengan . Conductores que tengan una licencia vencida por más de un año, sin importar la edad del solicitante.

Fundamentos y argumentos que respaldan la iniciativa de ley en Illinois

El representante estatal Jay Hoffman, del Partido Demócrata, fue el principal patrocinador del proyecto. En su presentación ante la Cámara de Representantes, citó evidencia sobre la seguridad al volante de las personas mayores.

“Estudio tras estudio demuestra que los conductores mayores son los más seguros. Realmente no hay necesidad de imponerles esta prueba tan engorrosa”, sostuvo en la sesión, de acuerdo a ABC 7 Chicago.

La iniciativa también recibió el apoyo del legislador republicano Jeff Keicher, quien indicó que la idea fue propuesta por uno de sus votantes. “Hemos tenido un problema persistente de discriminación contra los adultos mayores en Illinois. Este proyecto de ley representa un paso hacia la resolución de ese problema“, afirmó.

El examen práctico se mantiene obligatorio para mayores de 87 años y para personas de 75 años o más con licencia comercial vigente o vencida Freepick

¿Qué cambios en el Código de Vehículos de Illinois propone esta ley?

La norma modifica los artículos 6-109, 6-207 y 6-911 del Código de Vehículos de Illinois. Se reafirma que todas las personas que soliciten una licencia por primera vez deben rendir exámenes teóricos, prácticos y de visión. Lo mismo aplica si la licencia está vencida por más de un año.

En cuanto a los exámenes teóricos:

Se mantiene la obligatoriedad de incluir preguntas sobre seguridad vial , vehículos de emergencia , ciclistas y peatones .

, , . Se exige una pregunta sobre la “Dutch Reach”, una técnica para abrir la puerta del auto con la mano opuesta y evitar accidentes con ciclistas.

Además, la nueva ley incorpora mecanismos para evaluar la aptitud de quienes presenten posibles condiciones médicas que afecten la conducción. Profesionales de la salud, autoridades judiciales, policiales y familiares directos podrán presentar informes al Secretario de Estado. Estos reportes deberán estar firmados y seguir un formato oficial.

Los informes permanecerán en estricta confidencialidad y no se aceptarán presentaciones anónimas. En caso de recibir un reporte válido, el secretario podrá exigir exámenes físicos, mentales o prácticos a la persona implicada. Si no se presenta o no aprueba, podrá suspenderse o cancelarse la licencia.

También deberán rendir prueba práctica quienes tengan una licencia vencida hace más de un año, sin importar la edad del solicitante Facebook Illinois Secretary of State

¿Cuándo entraría en vigencia esta ley?

De acuerdo al texto oficial, la legislación entrará en vigencia el 1° de julio de 2026. Además, el Secretario de Estado podrá dictar reglamentaciones complementarias y determinar si un solicitante requiere reexámenes.

También se estipula que los exámenes podrán realizarse en el condado del solicitante o en lugares cercanos dentro de los 30 días de la solicitud. Asimismo, se permite el uso de intérpretes durante el proceso.

La norma fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Representantes, con 114 votos a favor y ninguno en contra. A partir de ahora, resta su tratamiento en el Senado para su aprobación definitiva.