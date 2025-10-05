El ultimátum de Trump a JB Pritzker ante el envío de tropas a Chicago y qué pasará con los inmigrantes

Illinois se enfrenta a una intervención federal. Tras aplicarse la "Operación Midway Blitz" e iniciarse una ola de protestas frente a las instalaciones de ICE en Broadview, Donald Trump le informó al gobernador de Illinois, JB Pritzker, la posibilidad de federalizar a 300 agentes de la Guardia Nacional del estado.

La advertencia de Donald Trump a JB Pritzker

La advertencia fue comunicada por el gobernador en su cuenta de X. A través de una serie de tuits, dijo que recibió una llamada por parte del presidente donde le hizo un ultimátum: o el estado de Illinois llamaba a sus tropas o ellos lo hacían.

El gobernador presentó la advertencia del gobierno en medio de las tensiones en Broadview X/@GovPritzker

“Esta mañana, el Departamento de Guerra de la administración Trump me dio un ultimátum: llamen a sus tropas o lo haremos nosotros”, reveló Pritzker. "Es absolutamente indignante y antiestadounidense exigir a un gobernador que envíe tropas militares dentro de nuestras propias fronteras y en contra de nuestra voluntad".

A raíz de esta advertencia, el gobernador confirmó que la administración Trump buscaba federalizar a más de 300 miembros de la Guardia Nacional de Illinois, como parte de una nueva “escalada de agresión sin precedentes contra los ciudadanos y residentes“.

El gobernador de Illinois sostuvo que la administración Trump busca tener control sobre el estado TASOS KATOPODIS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Sacarán a estadounidenses trabajadores de sus trabajos habituales y de sus familias para participar en una actuación fabricada, no en un esfuerzo serio por proteger la seguridad pública. Para Donald Trump, esto nunca se ha tratado de seguridad. Se trata de control”, sostuvo.

Pritzker remarcó que no llamaría a la Guardia Nacional de Illinois para “promover los actos de agresión de Trump”. Por tanto, destacó que su administración haría todo lo que estuviese a su alcance para cuidar a los ciudadanos. “Quiero ser claro: no hay necesidad de tropas militares”, destacó.

La escalada de conflicto en Illinois en las últimas horas

En el último fin de semana de septiembre, comenzaron una serie de protestas afuera de las instalaciones de procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Broadview, Illinois.

Durante las protestas del sábado 28, los enfrentamientos entre manifestantes y agentes se intensificaron hasta el punto de provocar el despliegue de gases lacrimógenos y una ola de detenciones, coordinados por el comandante general de Aduanas y Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, quien se encontraba en la zona.

“Illinois siempre defenderá el derecho de los estadounidenses a protestar pacíficamente y a hacerse oír. Denunciamos cualquier violencia contra el público en general, los medios de comunicación, las fuerzas del orden y los servicios de emergencia", sostuvo el gobernador sobre el despliegue federal en Broadview en su cuenta de X.

Las protestas se mantiene después de dos semanas, con más de una docena de manifestantes arrestados, según consignó CBS News. En medio de este conflicto, agentes federales dispararon a una mujer en el vecindario de Brighton Park, en el suroeste de Chicago el sábado por la mañana, después de que fueron rodeados por vehículos. El Departamento de Seguridad (DHS, por sus siglas) detalló que la persona estaba armada.

CBS News reveló que más de una docena de manifestantes fueron arrestados en Broadview OCTAVIO JONES - AFP

“Nuestros valientes agentes fueron embestidos por vehículos y rodeados por 10 autos esta mañana. Los agentes no pudieron mover su vehículo y salieron del mismo. Uno de los conductores que embistió el vehículo policial portaba un arma semiautomática. Las fuerzas del orden se vieron obligadas a desplegar sus armas y dispararon contra una ciudadana estadounidense armada que se dirigió al hospital para recibir atención médica”, informó la Secretaria Adjunta Tricia McLaughlin en un comunicado oficial.