Malas noticias para Brandon Johnson: el movimiento de Donald Trump que impacta en Chicago

El gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, anunció una retención de fondos de 2100 millones de dólares para Chicago, que afecta a un proyecto encabezado por el alcalde Brandon Johnson. El director de la Oficina de Presupuesto del Congreso, Russ Vought, detalló la decisión el viernes por la mañana.

A qué proyecto de Chicago afecta la retención de fondos de Trump

La decisión de la administración de Trump se produjo horas después del cierre parcial del gobierno, que tuvo lugar a las 00.01 horas del miércoles 1º de octubre. Esta pausa financiera afecta al plan de extender la Red Line de la ciudad de Chicago, así como al proyecto de modernización de esa línea y de la Purple Line.

Vought detalló la decisión tomada por la administración de Trump sobre Chicago X/@russvought

Los motivos, según remarcó Vought en su perfil de X la mañana del viernes, se centraron en “garantizar que la financiación no se distribuya mediante contratos basados en criterios raciales”.

El proyecto pretende ampliar la Red Line con cuatro paradas de tren en la zona sur de Chicago y, de esta forma, mejorar el acceso a las comunidades desfavorecidas.

Por qué el gobierno de EE.UU. retiene fondos millonarios a Chicago

El Departamento de Transporte de EE.UU. (Usdot, por sus siglas en inglés) dio detalles de la decisión de retener US$2100 millones para el plan de infraestructura de Chicago. El organismo indicó que emitió una regla final provisional que prohíbe los requisitos de contratación basados en raza y sexo para subvenciones federales.

En ese sentido, Usdot envió una carta a la Autoridad de Tránsito de Chicago (CTA, por sus siglas en inglés) para informar que los dos proyectos “están bajo revisión administrativa”.

El comunicado del Departamento de Transporte hizo referencia también al cierre del gobierno x/@USDOT

El objetivo, detalló la autoridad, es determinar si se producen “prácticas inconstitucionales” en la financiación federal. “Illinois, al igual que Nueva York, es bien conocido por promover la contratación basada en raza y sexo, así como otras preferencias raciales como política pública”, enfatizaron.

Y añadieron: “El secretario [de Transporte, Sean] Duffy y el Usdot están comprometidos a realizar estas revisiones lo más rápido posible para que los reembolsos puedan avanzar”.

A su vez, el organismo se refirió al cierre parcial del gobierno. “Lamentablemente, la decisión de Chuck Schumer y Hakeem Jeffries ha afectado negativamente los recursos de personal del Departamento para llevar a cabo este importante análisis”, señaló.

“Los beneficios para los inmigrantes ilegales no valen los posibles impactos en las inversiones importantes en la infraestructura de transporte de nuestra nación”, concluyó.

Una medida similar en Nueva York, con US$18.000 millones

El miércoles pasado, Vought advirtió también la suspensión de US$18.000 millones en proyectos de infraestructura de la ciudad de Nueva York, principalmente para el metro de Second Avenue y el Hudson Tunnel Project. Las razones se centraron en que “no fluya la financiación basándose en principios inconstitucionales de DEI (Diversad, Equidad e Inclusión)”.

El líder de la mayoría del Senado criticó la decisión de Trump sobre Nueva York X/@SenSchumer

El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, reaccionó en la red social al comunicado del director de la Oficina del Presupuesto e indicó: “Trump y Vought están amenazando el vital túnel Gateway y el metro de Second Avenue. Esto perjudica enormemente a los viajeros”.

“Obstruir estos proyectos es estúpido y contraproducente, porque crean decenas de miles de excelentes empleos y son esenciales para una economía regional y nacional fuerte”, cerró.