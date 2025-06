“Elon tiene razón”: J.B. Pritzker está de acuerdo con el dueño de Tesla sobre este proyecto clave de Donald Trump

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, respaldó públicamente las declaraciones de Elon Musk contra el proyecto de ley fiscal denominado One Big, Beautiful Bill Act (Un gran y hermoso proyecto de ley), impulsado por Donald Trump.

Elon Musk y J.B. Pritzker apuntan contra el proyecto fiscal de Trump

En una publicación en sus redes sociales, el gobernador de Illinois apoyó las declaraciones de Musk. “Elon tenía razón en una cosa: el ‘gran y hermoso proyecto’ es una abominación repugnante”, afirmó Pritzker a través de sus redes sociales, en clara alusión al nombre de la iniciativa.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, respaldó las críticas de Musk al plan tributario republicano X;@ J. B. Pritzker

Musk, exdirector del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), había lanzado una dura advertencia desde su cuenta en X. Allí calificó el proyecto como “una abominación repugnante” y expresó: “Lo siento, pero ya no lo soporto. Este proyecto de ley de gastos del Congreso, enorme, escandaloso y desmesurado, es una abominación repugnante. Debería darles vergüenza a quienes votaron a favor: saben que hicieron mal. Lo saben”.

Elon Musk tildó de “abominación repugnante” al proyecto fiscal impulsado por Trump ALLISON ROBBERT - AFP

Pritzker no tardó en sumarse a las críticas. Desde sus redes sociales, advirtió sobre el impacto social que tendría la aprobación de la ley: “Quitará alimentos a nuestros niños y adultos más vulnerables. Recortará la atención médica a 13,7 millones de personas, un salvavidas para las familias que viven en la pobreza. Perjudica a los estadounidenses comunes para que el Partido Republicano pueda darles a los más ricos un gran recorte de impuestos”.

El gobernador de Illinois advirtió sobre el impacto social de los recortes previstos X:@@JBPritzker

Qué propone “One Big, Beautiful Bill Act”

Denominado oficialmente “One Big, Beautiful Bill Act” (Un gran y hermoso proyecto de ley, en español), el plan normativo de Trump propone:

Recortes drásticos de impuestos, otorgando los mayores beneficios a las personas más ricas

Más fondos para el ejército

Aumento del presupuesto para la lucha contra la migración

Para compensar esos gastos, la ley recortaría programas de salud, nutrición, educación y energía limpia. Según la Oficina Presupuestaria del Congreso y varios analistas independientes, la medida provocaría un aumento del déficit federal de más de 1 billón de dólares, según señaló The New York Times.

El plan de Trump y su impacto directo en Tesla

Uno de los puntos más cuestionados por el CEO de Tesla es la eliminación de subvenciones y créditos fiscales para la compra de vehículos eléctricos, una medida que afectaría directamente a su empresa.

Desde su cuenta en X, Musk advirtió que la ley de Trump es “enorme, escandalosa y desmesurada" Archivo

“Sé que eso afecta a su negocio, y lo lamento”, dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, a The New York Times. Sin embargo, añadió que no considera que el gobierno deba subvencionar la transición hacia los autos eléctricos.

Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, minimizó las críticas de Musk. Según publicó AP, la funcionaria afirmó: “El presidente ya conoce la postura de Elon Musk sobre este proyecto de ley” y agregó que la publicación de Musk “no cambia la opinión del presidente”.

Pritzker: “La caída de Trump es real”

Este miércoles, Pritzker reafirmó su posición a través de sus redes sociales. “La ‘caída de Trump’ es real y se siente en todos los estados del país. Mientras la Casa Blanca de Trump y la mayoría de MAGA intentan eliminar recursos vitales, en Illinois estamos construyendo una economía que beneficie a todos”, sostuvo.