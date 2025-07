En Chicago: el centro comercial de outlets que figura entre los más destacados de EE.UU., según un informe

El centro comercial Fashion Outlets of Chicago fue reconocido como el tercer mejor outlet del país en los premios USA Today Readers’ Choice Awards 2025. El ranking, elaborado por expertos como parte del informe anual, destaca los diez mejores centros comerciales outlet de Estados Unidos.

Cuáles son los 10 mejores centros comerciales de Estados Unidos

Según el comunicado de USA Today Readers’ Choice, la selección de los centros comerciales se basó en criterios como la diversidad de tiendas, la oferta gastronómica y de entretenimiento, la accesibilidad del lugar y los eventos especiales que los distinguen de otros destinos comerciales.

La lista con los 10 mejores outlets del país reconocidos en la edición 2025 del ranking la componen:

Wrentham Village Premium Outlets, en Wrentham, Massachusetts

The Mills at Jersey Gardens, en Elizabeth, Nueva Jersey

Fashion Outlets of Chicago, en Rosemont, Illinois

Dolphin Mall, en Miami, Florida

Destination Outlets, en Jeffersonville, Ohio

Citadel Outlets, en Los Ángeles, California

Tanger Myrtle Beach, en Myrtle Beach, Carolina del Sur

The Outlets at Wind Creek Bethlehem, en Bethlehem, Pensilvania

Sawgrass Mills, en Sunrise, Florida

Tanger Asheville, en Asheville, Carolina del Norte

Así es Fashion Outlets of Chicago

Fashion Outlets of Chicago, según la plataforma, es un centro comercial cerrado de dos niveles que alberga más de 130 tiendas de diseñadores de renombre, como Gucci y Burberry. También ofrece una variedad de opciones para comer y una colección de arte contemporáneo en sus instalaciones. Está ubicado a cinco minutos del Aeropuerto Internacional O’Hare, lo que lo convierte en un sitio accesible tanto para viajeros como para residentes.

Fashion Outlets of Chicago es un centro comercial de dos niveles que alberga más de 130 tiendas de diseñadores Fashion Outlets of Chicago

Según Visit the USA, el complejo comercial ofrece descuentos de hasta un 75% en una amplia variedad de productos y reúne tiendas como Bloomingdale’s The Outlet Store, Neiman Marcus Last Call, Nordstrom Rack, Saks Fifth Avenue Off 5th y Forever 21. Además, se destaca por ser el único centro comercial outlet de varios niveles en todo el Medio Oeste de Estados Unidos.

Katie Walsh, gerente senior de marketing de Fashion Outlets of Chicago, anunció en un comunicado: “Este reconocimiento refuerza nuestra estrategia de brindar a los compradores las mejores experiencias minoristas y destaca el entusiasmo que vemos aquí todos los días. Los principales destinos de venta al por menor física continúan impulsando la emoción y el compromiso de los compradores aquí en Chicago y en todo el país”.

Fashion Outlets pof Chicago está ubicado a cinco minutos del Aeropuerto Internacional O’Hare Fashion Outlets of Chicago

La lista de los 10 centros comerciales outlet más destacados surgió frente a la amplia variedad de opciones disponibles en todo el país. La pregunta que guio el proceso fue: ¿dónde comprar para obtener grandes descuentos? Tras una primera selección realizada por un grupo de especialistas, los lectores participaron con su voto para definir a los ganadores del ranking 2025.

USA Today Readers’ Choice Awards es una plataforma de recomendaciones especializadas. Cada año, un panel de expertos, que incluye editores de USA Today y colaboradores del medio, selecciona una lista preliminar de nominados en distintas categorías como viajes, destinos, centros comerciales, hoteles y restaurantes. Después de esta preselección, los lectores votan durante varias semanas para determinar los ganadores finales de los premios Readers’ Choice.