En Illinois: calendario de pagos del Seguro Social en octubre 2025

Casi dos millones de residentes en Illinois reciben cada mes los beneficios que ofrece el Seguro Social. Es importante que las personas anotadas en este programa conozcan las fechas exactas de los depósitos para que puedan administrar sus gastos y reportar de forma oportuna si hubo un error en el proceso.

Calendario de pagos del Seguro Social en octubre 2025 en Illinois

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) publica cada año el calendario completo con las fechas en las que los beneficiarios recibirán sus pagos del mes. La fecha de nacimiento de cada persona es el dato clave para conocer qué día se realizará el depósito correspondiente.

La mayoría de los depósitos se realizarán los días miércoles (Social Security Administration)

De acuerdo con lo expuesto por la SSA, los beneficios del Seguro Social en Illinois durante octubre de 2025 serán entregados con el siguiente orden:

Personas nacidas en los días 1° al 10 : 8 de octubre .

: . Personas nacidas en los días 11 al 20 : 15 de octubre .

: . Personas nacidas en los días 21 al 31: 22 de octubre.

Quienes son parte del programa de Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) recibirán dos pagos: uno el 1° de octubre y otro el 31 de octubre. Esto sucederá porque en septiembre no percibieron ningún depósito mensual.

Las personas que están inscritas tanto en el Seguro Social como en el SSI obtendrán su dinero en fechas separadas. Según el calendario de la SSA, los beneficios del Seguro Social se entregarán el 3 de octubre, mientras que la suma del SSI estará disponible a partir del día 1° de octubre.

Por último, quienes cuentan con Seguro Social desde mayo de 1997 o antes, el pago se realizará el 3 de octubre.

La SSA señaló que, en caso de no recibir el depósito en el día estipulado, los beneficiarios deben esperar un periodo máximo de tres días antes de comunicarse con la agencia para resolver el problema.

Quiénes pueden ser beneficiarios del Seguro Social

Como explicó la SSA en su sitio oficial, existen cuatro tipos principales de beneficios que pueden recibir las personas en Illinois y en todo Estados Unidos:

Los niños pueden ser beneficiarios del Seguro Social si son hijos de un padre que falleció, si presentan una discapacidad o si su familia es de bajos recursos (Unsplash/Haseeb Jamil)

Beneficios de jubilación : para las personas de 62 años en adelante que trabajaron y pagaron impuestos del Seguro Social durante 10 años o más. De acuerdo con Kiplinger (un sitio especializado en finanzas), 1,8 millones de jubilados reciben este tipo de apoyo en Illinois.

: para las personas de en adelante que durante 10 años o más. De acuerdo con (un sitio especializado en finanzas), reciben este tipo de apoyo en Illinois. Seguro de Discapacidad del Seguro Social (SSDI): para quienes presentan una discapacidad que limita o imposibilita su habilidad para trabajar , pero que ya hayan trabajado previamente.

(SSDI): para quienes presentan una discapacidad que , pero que ya hayan trabajado previamente. Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI): para los adultos y niños que cuentan con poco o ningún ingreso , así como para los habitantes que tienen una discapacidad o 65 años cumplidos en adelante.

(SSI): para los adultos y niños que cuentan con , así como para los habitantes que tienen una o cumplidos en adelante. Beneficios para los cónyuges y otros sobrevivientes de un familiar fallecido: para los individuos que tuvieron una relación familiar con alguien que pagó impuestos del Seguro Social.

Cómo aplicar para un programa del Seguro Social en Illinois

Los requisitos para inscribirse en un programa del Seguro Social varían según el tipo de beneficios que desean recibir. En la página de la SSA están publicados los criterios de elegibilidad de cada uno de ellos. Desde el sitio también es posible consultar el estatus de la solicitud.

El trámite para conseguir la mayoría de los beneficios del Seguro Social se puede realizar en línea (Pexels/Christina Morillo)

Para ser parte de los programas del Seguro Social, SSI y SSDI, los interesados pueden registrarse en línea en la página web de la SSA. Según el beneficio elegido se les pedirá explicar y demostrar con documentos en qué situación socioeconómica se encuentran en la actualidad.

Si el residente prefiriera realizar el trámite en persona, es posible agendar una cita al número +1 800-772-1213 o al +1 800-325-0778 si se tienen problemas de audición.

En el caso de los beneficios para los sobrevivientes de un familiar fallecido, el trámite solo podrá realizarse a través de una cita programada por teléfono, según lo expuesto por la SSA.