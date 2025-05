¿Cuánto cuesta? Está en venta la casa de la infancia del papa León XIV en Illinois

En el suburbio de Dolton, al sur de Chicago, salió al mercado una propiedad única en su tipo. No se trata simplemente de una casa remodelada de tres dormitorios: es el hogar donde paso su infancia Robert Francis Prevost, hoy conocido como el papa León XIV, el primer pontífice estadounidense en la historia de la Iglesia Católica. La venta no solo representa una oportunidad inmobiliaria, sino también un vínculo tangible con la vida de una de las figuras religiosas más importantes del mundo hoy.

En Illinois: una casa común con un legado extraordinario

Ubicada en 212 East 141st Place, en Dolton, Illinois, la propiedad fue el hogar del joven Prevost, quien vivió allí junto a sus dos hermanos durante su niñez. Según relató John Prevost a NBC Chicago: “Todos crecimos en Dolton. Creo que fue una infancia bastante normal”.

La humilde vivienda de Dolton donde creció el papa León XIV sale al mercado por subasta privada Realtor

Sin embargo, la normalidad de ese pasado adquirió otro matiz desde el pasado 8 de mayo de 2025, cuando el entonces cardenal Robert Francis Prevost fue elegido papa, y adoptó el nombre de León XIV.

Luego de ese anuncio, la casa fue retirada rápidamente del mercado, apenas unas horas después de haber sido listada por 245.957 dólares. El agente inmobiliario Steve Budzik explicó que el nuevo propietario, quien la había adquirido en mayo de 2024 por apenas US$66.000 con la intención de remodelarla y revenderla, optó por detener el proceso ante el sorpresivo giro que tomó el destino de la vivienda.

El propietario evalúa ofertas hasta el 18 de junio para esta propiedad ahora con valor histórico y religioso Realtor

“Al principio no lo creí, no lo podía creer porque no había visto las noticias”, reveló Budzik. Pero tras una avalancha de llamadas e interés mediático, entendió la magnitud de lo ocurrido. Durante algunos días, el vendedor consideró convertir la propiedad en un sitio histórico, restaurarla como era en los años en que el papa vivió allí o incluso declararla monumento. Sin embargo, finalmente optó por una subasta privada, que permanecerá abierta hasta el 18 de junio. Según la publicación en el sitio Realtor, el vendedor “puede aceptar o rechazar cualquier oferta en cualquier momento”.

Características de la vivienda donde se crio el Papa

Aunque hoy luce un interior completamente renovado, la casa conserva detalles estructurales que reflejan su origen modesto. Construida en 1949, esta residencia de estilo Cape Cod cuenta con 97 metros cuadrados habitables distribuidos en dos niveles y un sótano terminado.

La vivienda de 1949 conserva su estructura original donde el joven Robert Prevost jugaba con sus hermanos Realtor

Entre los detalles más relevantes de la propiedad se destacan:

Dormitorios: tres habitaciones de amplias dimensiones. La principal, de nueve por diez metros, se ubica en la planta baja, mientras que las otras dos (13 x diez metros) se encuentran en el nivel superior.

tres habitaciones de amplias dimensiones. La principal, de nueve por diez metros, se ubica en la planta baja, mientras que las otras dos (13 x diez metros) se encuentran en el nivel superior. Baños: tres baños completos, repartidos entre la planta baja y el piso superior.

tres baños completos, repartidos entre la planta baja y el piso superior. Cocina y comedor: la cocina mide diez x 11 metros, y el área de comedor se extiende a diez x 12 metros, ambas en la planta baja.

la cocina mide diez x 11 metros, y el área de comedor se extiende a diez x 12 metros, ambas en la planta baja. Sala de estar: un ambiente principal de 13 x 11 metros con chimenea eléctrica.

un ambiente principal de 13 x 11 metros con chimenea eléctrica. Lavadero: ubicado en el sótano, con conexiones para lavadora y secadora a gas.

ubicado en el sótano, con conexiones para lavadora y secadora a gas. Sistema de climatización: aire acondicionado central y calefacción por gas natural y aire forzado.

Los 97 m² de la casa papal esconden tres baños, chimenea y un sótano terminado tras su renovación Realtor

La renovación interior aportó un aire contemporáneo, sin borrar por completo el carácter original del inmueble. El nuevo diseño funcional y acogedor busca atraer tanto a posibles compradores interesados en un hogar con valor simbólico, como a inversores que visualicen un potencial comercial en su historia.