Es migrante con pedido de asilo y ganó el premio mayor en un casino de Chicago, pero asegura que no le pagaron

Un solicitante de asilo en Estados Unidos denunció que ganó un premio mayor en Chicago, Illinois, pero que la empresa se negó a pagarle la recompensa por su estatus migratorio. El episodio ocurrió el 20 de diciembre en el casino Bally’s, ubicado en River North.

El ganador, identificado como Nick para preservar su identidad, explicó que la suma alcanzó 1250 dólares. En circunstancias habituales, ese tipo de premios se acredita en pocos minutos. Sin embargo, en esta oportunidad el desembolso del dinero quedó detenido sin una explicación formal, según informó CBS.

El premio fue de US$1250, un monto que normalmente se acredita en cuestión de minutos Google Maps

El hombre afirmó que juega allí desde la apertura del local, en septiembre de 2023, y que ya había cobrado 11 jackpots sin inconvenientes.

¿Por qué el casino cuestionó la identificación del solicitante de asilo?

Al momento del cobro, el jugador presentó una Real ID con vigencia limitada, un documento oficial que Illinois entrega a personas migrantes con permanencia autorizada, incluidos quienes tramitan asilo.

“Decidieron no pagarme por mi identificación de plazo limitado, aunque siempre tuve ese tipo de ID”, se quejó en diálogo con CBS.

La normativa estatal habilita a solicitantes de asilo a obtener Real ID válidas durante el período de estadía autorizada. Esas credenciales cumplen con los estándares federales de identificación.

El consultor en juegos de azar Elihu Feustel señaló que este tipo de documentos suele resultar suficiente para cobrar jackpots en todo Estados Unidos. “Es una identificación más exigente de obtener que una Real ID común”, subrayó.

El episodio ocurrió el 20 de diciembre en el casino temporal de Bally’s, en el barrio de River North Google Maps

Un reclamo sin respuesta y el silencio del casino de Chicago

Nick indicó que mantuvo intercambios con la compañía durante varios días, pero que nunca llegó a una resolución. Según comentó, la situación le resultó discriminatoria. “En una ciudad que dice proteger a los inmigrantes, esto se sintió injusto”, arremetió.

En tanto, el casino Bally’s evitó hacer comentarios a CBS sobre el caso y no informó cuál es su política interna respecto de las Real ID de plazo limitado.

¿Por qué un casino puede frenar o demorar el pago de un premio?

Según la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), un casino en Estados Unidos puede frenar, postergar o condicionar el pago de un premio cuando necesita cumplir con las obligaciones federales de identificación, registro y prevención del lavado de dinero previstas en la Ley de Secreto Bancario.

Bally’s evitó responder sobre el caso y no aclaró su política interna de identificación Google Maps

La normativa equipara a los casinos con instituciones financieras y los obliga a verificar la identidad de los clientes, documentar determinadas operaciones en efectivo y analizar posibles operaciones sospechosas antes de liberar fondos.

Por ese motivo, el pago de un jackpot puede quedar retenido en situaciones como: