Es de Illinois, compró por accidente un ticket de la lotería y ganó 250 mil dólares

Una mujer de Johnston City, una ciudad ubicada en el condado de Williamson, en Illinois, se llevó una gran sorpresa al darse cuenta de que había comprado un ticket electrónico de la lotería por accidente. El error derivó en una consecuencia más que positiva: ganó el premio de 250 mil dólares.

Ganó la lotería “por accidente” en Illinois

La Lotería de Illinois informó en un comunicado que Holly hizo una compra accidental desde iLottery que “rindió grandes frutos”. La intención de la jugadora era adquirir un ticket de US$2, pero la transacción fue por uno de US$20.

Así celebraron en redes sociales a la ganadora del premio mayor de 250 mil dólares X @IllinoisLottery - X @IllinoisLottery

“Quería comprar los Booming Bucks de US$2. Estaba viendo una película y sin querer elegí el boleto de US$20”, explicó Holly al organismo de la lotería. “¡Rayos! No quería gastar tanto”, pensó en ese momento.

De esta forma, ganó un premio de US$250 mil con el juego Magnificent Multiplier FastPlay de la Lotería de Illinois en línea.

Los planes de la ganadora de US$250 mil

La ganadora compartió su reacción: “Estaba sentada en mi escritorio, en mi oficina en casa y sinceramente pensé que mi computadora se había estropeado”.

Holly no perdió tiempo en compartir la gran noticia con su esposo. “Antes de que siquiera pudiera enseñarle el boleto, me dijo: ‘Es tan tarde… ¿hiciste un meme?’”, recordó. “Yo le dije: ‘No, tonto… ¡me gané el premio mayor!’”, concluyó la mujer.

Una compra accidental de iLottery rindió grandes frutos para Holly de Johnston City Illinois Lottery - Illinois Lottery

“Esta oportuna ganancia inesperada llega como una grata sorpresa para la maestra jubilada, que planea construir una nueva casa familiar y comprar un piano de media cola para poder seguir persiguiendo su pasión por la música“, se indica en el comunicado.

FastPlay: una forma fácil y rápida de jugar

La agencia de juegos explica que el FastPlay es un estilo de lotería rápido y sencillo, que se puede jugar en cualquier momento. No hay que elegir números, completar un boleto, raspar ni esperar a que salgan las cifras ganadoras.

La Lotería de Illinois ofrece actualmente 35 juegos FastPlay con diferentes precios y estilos de juego.

La otra gran ganadora de la lotería de Illinois

La agencia de juegos también dio a conocer la historia de una madre de cuatro hijos, originaria de Chicago, que ganó el premio mayor de US$200 mil con un raspadito del juego 7X Bingo Multiplier.

“Lo que comenzó como una parada rápida en una tienda de comestibles del barrio se convirtió en un premio gordo inesperado”, precisó el organismo estatal en un comunicado.

La madre de cuatro hijos posó para una foto de celebración después de ganar el gran premio Illinois Lottery - Illinois Lottery

La ganadora, que prefirió permanecer en el anonimato bajo el nombre de “Bingo Lady”, indicó que estaba encantada de ganar el premio mayor: “Este es mi boleto favorito. Incluso gané US$1000 con el mismo ticket hace unos tres meses”.

El boleto lo compró en Ftex Foods, ubicado en el número 5756 de W. Chicago Ave. El minorista recibió un bono de US$2000 (equivalente al 1% del premio) por vender el ticket premiado.

En cuanto a sus ganancias, señaló que planea centrarse en su familia. “La mayor parte del dinero se destinará a apoyar a mis hijos y su futuro, e invitaré a mi esposo a cenar en nuestro restaurante favorito”.