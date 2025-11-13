Es oficial: los documentos que se deben presentar ante el ICE para suspender la deportación en Chicago este 2025

Una orden final de deportación o expulsión es una decisión de un juez de inmigración que determina que una persona debe abandonar Estados Unidos. Ante el fallo, un migrante puede presentar un formulario clave ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para suspender el proceso. Así funciona en 2025.

I-246: el formulario que se debe presentar ante el ICE para suspender la deportación

Mediante el Formulario I-246 se puede solicitar una prórroga temporal a la deportación. De acuerdo con el despacho de abogados Jeelani Law Firm, PLC, con oficinas en Chicago, este proceso permite a las personas “permanecer en Estados Unidos mientras busca soluciones legales o resuelve circunstancias específicas”.

Una orden final de deportación o expulsión es una decisión de un juez de inmigración Freepik

Los legistas también advierte que la aprobación no otorga estatus legal, pero sí una suspensión de la deportación por un período determinado, generalmente de hasta un año.

El trámite para suspender la deportación en Chicago este 2025

La solicitud se debe presentarlo en persona en la oficina local de Operaciones de Control y Expulsión (ERO) del ICE. En el caso de Chicago, se trata de la instalación ubicada en el 101 de W Ida B Wells Drive Suite 4000.

La tarifa de presentación del formulario es de 155 dólares y debe abonarse mediante giro postal estadounidense o cheque de caja. Este pago no es reembolsable, independientemente de la decisión.

En cuanto a los documentos específicos relacionados con la prueba de identidad, las instrucciones del propio formato señalan que se requiere uno de los siguientes:

Pasaporte original con una validez de seis meses posteriores al período de estadía solicitado

Copia de un pasaporte con una validez de seis meses posteriores al período de estadía solicitado y una copia del acta de nacimiento u otro documento de identidad

Si la persona no posee pasaporte, comprobante de que ha solicitado uno en el consulado de su país.

Para solicitar una suspensión de la deportación, se deben cumplir con ciertos requisitos y proporcionar pruebas que justifiquen la petición Amanda Mason - Flickr/ICE

Tras la presentación de la solicitud, el ICE podría solicitar recopilación biométrica, que se refiere a la toma de huellas dactilares (si se tienen 14 años o más) y fotografía. Por lo general, también se cita al peticionario para una entrevista, durante la cual los supervisores de la ERO evalúan los documentos de prueba aportados.

Pruebas y otros documentos para frenar la expulsión

Los especialistas de Jeelani Law Firm, PLC destacan que una suspensión de expulsión, mediante el Formulario I-246, solo está disponible si ya existe una orden final de deportación en contra.

Para completar el proceso, es necesario presentar pruebas convincentes para que el ICE conceda la prórroga, como:

Afecciones médicas graves (para usted o un familiar directo).

Tratamiento en curso que se vería interrumpido por la deportación.

Ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales y familiares que dependen del peticionario.

Embarazo.

Peligro de sufrir daños si se regresa al país de origen.

La suspensión de deportación es una medida discrecional que detiene temporalmente la remoción sin otorgar residencia ni modificar el estatus migratorio

Los oficiales del ICE revisarán también los antecedentes migratorios y penales, por lo que lo ideal es que no se tengan condenas penales graves. Asimismo, se debe demostrar, si es el caso, rehabilitación, participación comunitaria y ausencia de riesgo de fuga.

Los historiales médicos, las cartas de los médicos, las declaraciones juradas de familiares o miembros de la comunidad, las pruebas de empleo y los registros fiscales ayudan a fundamentar su caso.

¿Qué pasa al aprobarse la suspensión de deportación?

El despacho de abogados precisa que si se aprueba la solicitud se otorga al migrante la protección temporal contra la expulsión de Estados Unidos. Sin embargo, la aprobación está sujeta a condiciones como la posibilidad de presentar una fianza con monto mínimo de US$1500.

Además, el director de la oficina local u otro funcionario designado podrá imponer otras condiciones de supervisión, como controles programados por parte del ICE o restricciones de viaje.