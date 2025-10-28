En Chicago, el temor al ICE que acecha a las familias estadounidenses de origen latino

Mientras la comunidad latina de Chicago vive semanas de tensión con la presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), las operaciones también han afectado a familias estadounidenses. En medio de enfrentamientos, los reportes evidencian que los niños temen a las intensas redadas de la agencia.

Familias en alerta en Chicago ante el ICE

A pesar de que muchas familias con niños cuentan con estatus legal o incluso son estadounidenses por nacimiento, el temor no cesa. Un ejemplo es la redada que tuvo lugar el 3 de octubre, cerca de una escuela primaria en el vecindario de Logan Square.

Las familias estadounidenses de origen latino viven con temor en Chicago por la presencia de ICE Agencia AFP

Para Associated Press, testigos relataron que el incidente comenzó mientras los niños jugaban en el patio de la Escuela Primaria Funston. Una camioneta blanca se detuvo y desde su interior lanzaron gases lacrimógenos, lo que desató el pánico.

Frente al escenario, padres y cuidadores comenzaron a correr para llegar a los menores. Un niño de dos años, citado por el medio, comenzó a tartamudear mientras se aferraba a su madre y repetía: “Mamá, mamá, mamá”.

Varios niños quedaron atrapados en medio de la redada. A media cuadra, en el Café Infantil Luna y Cielo, la operación también impactó. En el local que posee Vanessa Aguirre-Ávalos, las niñeras son ciudadanas o tienen permiso legal para trabajar en Estados Unidos. Sin embargo, una empleada le expresó su preocupación: “Si me llevan, por favor, asegúrate de que los niños lleguen sanos y salvos a casa”.

En las inmediaciones del negocio, Andrea Soria escuchó a su hija de seis años susurrarle a una muñeca: “Tenemos que portarnos bien o ICE nos atrapará”. Según retrató la agencia, las palabras son un testimonio del pánico que afecta a las familias en la zona.

ICE aumentó su presencia en Chicago tras el lanzamiento de la Operación Midway Blitz ICE - ICE

Aguirre-Ávalos declaró al medio citado: “Estos niños están traumatizados. Aunque ICE deje de hacer lo que está haciendo ahora, la gente quedará traumatizada. El daño ya está hecho”.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) defendió las acciones desplegadas en Chicago. En un comunicado citado por AP, las autoridades argumentaron que agentes de la Patrulla Fronteriza fueron “obstaculizados por manifestantes”.

Según sus palabras, después de varios intentos verbales para dispersar a los protestantes, arrojaron gases lacrimógenos y dispararon balas de pimienta.

El polémico arresto de un migrante y dos ciudadanos en el vecindario Old Irving Park de Chicago

Protestas y enfrentamientos: el panorama en Chicago por las redadas de ICE

El 8 de septiembre comenzó en Chicago la Operación Midway Blitz, impulsada por el gobierno de Donald Trump. La represión aumentó desde entonces. El objetivo es capturar migrantes con antecedentes criminales en Illinois.

El clima se agravó tras una intensa redada llevada a cabo el 30 de septiembre. En aquel operativo, el propósito era detener a miembros del Tren de Aragua. No obstante, de los 27 inmigrantes arrestados, solo dos forman parte de la organización delictiva, informó PBS News.

Las protestas estallaron en Chicago por las intensas redadas de ICE contra migrantes de origen latino AFP

El pasado 22 de octubre, agentes federales allanaron el popular barrio mexicano conocido como La Villita. Tras esta redada, las manifestaciones se extendieron durante dos días. Decenas de personas se congregaron alrededor de la zona y la violencia escaló. Según CBS News, seis ciudadanos estadounidenses fueron arrestados por obstaculizar y amenazar a agentes federales.