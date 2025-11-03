Es oficial: los documentos que se deben presentar ante el ICE para suspender la deportación en Illinois

Para los migrantes con una orden de deportación en Illinois, existe un documento que significa un alivio temporal y permite suspender la expulsión y permanecer en el país norteamericano por circunstancias específicas. El formulario se debe presentar ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

En Illinois: el formulario que se deben presentar ante el ICE para suspender la deportación

El Formulario I-246, también conocido como suspensión de deportación o expulsión, es fundamental para las personas que se encuentran en Estados Unidos ante un proceso de remoción. Para presentarlo, es requisito que se encuentren físicamente en EE.UU. al momento de iniciar el proceso.

La deportación es el proceso oficial de expulsión de un ciudadano extranjero de un país por violar sus leyes migratorias Erin Hooley - AP

Se debe presentar en persona en la oficina local de Operaciones de Control y Expulsión (ERO, por sus siglas en inglés) del ICE, junto con la tarifa o una solicitud de exención de la misma y documentos específicos, según se indica en las instrucciones.

El pago es de 155 dólares y debe abonarse mediante giro postal estadounidense o cheque de caja. Esta tarifa no es reembolsable, independientemente de la decisión. En cuanto a los documentos específicos relacionados con el pasaporte, se requiere uno de los siguientes:

Pasaporte original con una validez de seis meses posteriores al período de estadía solicitado

Copia de un pasaporte con una validez de seis meses posteriores al período de estadía solicitado y una copia del acta de nacimiento u otro documento de identidad

Si la persona no posee pasaporte, comprobante de que ha solicitado uno en el consulado de su país.

De acuerdo con los abogados de Jeelani Law Firm, PLC, la aprobación de la prórroga no otorga estatus legal, pero sí una suspensión de la deportación por un período determinado, generalmente hasta un año.

Pruebas y documentos a presentar con el Formulario I-246

El Consejo Estadounidense de Inmigración y el Proyecto Nacional de Inmigración indican en su aviso práctico que también se debe presentar una carta en la que se explique por qué el migrante merece que se le conceda una suspensión de la expulsión.

Los historiales médicos, las declaraciones juradas de familiares y los registros fiscales ayudan a fundamentar el caso para evitar la deportación ICE

En el documento es necesario exponer una necesidad temporal para que la persona permanezca en Estados Unidos, como completar un programa educativo, obtener tratamiento médico o la enfermedad de un familiar cercano. Asimismo, se puede mostrar evidencia de que el beneficiario no representa un peligro para la comunidad.

Algunas pruebas que se pueden presentar incluyen:

Declaraciones de familiares con estatus migratorio legal , que expliquen el daño que sufrirán si el solicitante es deportado.

, que expliquen el daño que sufrirán si el solicitante es deportado. Historiales médicos o de salud mental que respalden cualquier alegación de una condición médica.

o de salud mental que respalden cualquier alegación de una condición médica. Carta de un médico tratante o profesional que explique la condición y cómo el solicitante o un familiar se verán afectados si el solicitante es deportado .

. Cartas de personas de la comunidad que puedan dar fe de la buena reputación de la persona, como empleadores, clérigos y amigos.

que puedan dar fe de la buena reputación de la persona, como empleadores, clérigos y amigos. Pruebas de solicitudes pendientes o aprobadas ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. ( Uscis , por sus siglas en inglés) para demostrar que el extranjero ha intentado obtener un estatus legal.

ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. ( , por sus siglas en inglés) para demostrar que el extranjero ha intentado obtener un estatus legal. Historial laboral.

Expediente académico, como certificados de graduación, boletines de calificaciones o constancia de inscripción escolar.

Declaraciones de impuestos u otra prueba de que el solicitante ha cumplido con los requisitos de contribuyente.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) han realizado decenas de operativos en Illinois Erin Hooley / AP - AP�

Suspensión de deportación aprobada: los siguientes pasos

Si se aprueba la suspensión de deportación, se otorga al migrante la protección temporal. Sin embargo, la aprobación está sujeta a condiciones como la posibilidad de presentar una fianza con monto mínimo de US$1500.

Los especialistas de en inmigración de Jeelani Law Firm, PLC precisan que, además, el director de la oficina local u otro funcionario designado podrá imponer otras condiciones de supervisión, como controles programados por parte del ICE o restricciones de viaje.

Es importante comprender que la suspensión de la deportación no es un derecho. Se concede únicamente a discreción del secretario de Seguridad Nacional o de su delegado. También puede revocarse en cualquier momento si no se cumplen las condiciones.