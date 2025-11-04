Los documentos que hay que tener a mano para evitar ser detenido por el ICE en Illinois

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ha intensificado sus operativos en todo el país, lo que incluye a Illinois. Estas acciones han derivado en la detención de cientos de migrantes, por lo que es importante conocer los documentos que hay que tener a mano ante un posible encuentro.

Los documentos para evitar ser detenido por el ICE en Illinois: con estatus legal

La Clínica de Ayuda Legal North Suburban, que ofrece asistencia legal en inmigración, principalmente en condado de Lake y en los suburbios de Cook, explica que con el aumento de la actividad de ICE en todo el país, es crucial que tanto los indocumentados como quienes tienen estatus legal lleven consigo documentos.

ICE aumentó su presencia en Chicago, Illinois, tras el lanzamiento de la Operación Midway Blitz Facebook Immigration And Customs Enforcement (ICE) - Facebook Immigration And Customs Enforcement (ICE)

Los especialistas señalan que la documentación debe probar identidad, estatus migratorio y/o residencia en EE.UU. “Tener los documentos adecuados puede ayudar a prevenir una detención injusta o una expulsión acelerada”, precisan.

La lista de documentos que pueden evitar un arresto o detención innecesarios para quienes tienen estatus legal:

Tarjeta de residencia permanente o green card

Registro de Entrada/Salida (I-94), Pasaporte Sellado o Documentos de Viaje

Tarjeta de Autorización de Empleo

Notificación de Aprobación (I-797)

Identificación estatal o licencia de conducir

Tener estos documentos a la mano, o copias en un lugar seguro, puede brindar protección en caso de un encuentro con funcionarios de inmigración.

Para aquellos que tienen un caso migratorio pendiente, que significa que han solicitado un beneficio, pero aún no ha recibido una decisión, deben llevar:

Copias de notificaciones de recibo (I-797) del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).

La lista de documentos que pueden llevar los indocumentados para evitar al ICE

Los especialistas explican que si se ha vivido en EE.UU. durante dos años o más, portar prueba de presencia física no evita la deportación, pero puede ayudar a prevenir la expulsión acelerada y garantizar que se reciba el debido proceso.

Llevar prueba del estatus legal puede ayudar a evitar un arresto o detención innecesarios Erin Hooley / AP - AP�

Se recomienda llevar:

Declaraciones de impuestos de los últimos tres años.

Contratos de alquiler o arrendamiento.

Facturas de servicios públicos.

Registros médicos, escolares u otros.

Cualquier otro documento que confirme al menos dos años de residencia en EE.UU.

Licencia de conducir emitida por el estado (si aplica).

Sin embargo, de acuerdo con Jorge Cancino, editor principal de inmigración de Univision, advirtió que incluso presentando los documentos originales, una persona puede ser detenida mientras ICE verifica la información.

Los expertos de la organización también advierte acerca de no presentar identificaciones o documentación falsa, ya que pueden ser utilizadas en contra en un caso de la corte de inmigración.

¿Qué puede hacer alguien si le preocupa ser detenido por el ICE?

La organización Illinois Legal Aid Online precisa que la planificación es clave para prepararse ante la posibilidad de arresto y deportación. “Un plan de seguridad de inmigración es una lista de pasos que las personas pueden seguir para mantenerse seguras si algo sucede con su estado de inmigración”.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas puede arrestar a personas en cualquier lugar de EE.UU. Flickr/ICE - Flickr/ICE

Una situación de emergencia podría incluir ser detenido por oficiales de inmigración, llevado a custodia o ser deportado.

El plan de seguridad puede ayudar a saber qué hacer, a quién contactar y qué pasos seguir para protegerse. Puede contener una lista de contactos de emergencia; en caso de tener hijos, elegir a un adulto de confianza que pueda cuidar de los menores y una guía financiera, para saber qué pasará con el dinero y propiedades.

“Todos los miembros de su hogar, incluidos los niños, deben conocer el plan de seguridad acordado”, explican. Asimismo, se debe tomar en cuenta la importancia de mantener los documentos de relevancia seguros y en un solo lugar.