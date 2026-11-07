JB Pritzker reclama una reforma migratoria y otras acciones al Congreso tras el “tsunami azul”: “Es momento de actuar”

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, reclamó a los demócratas que ganaron las midterms en Estados Unidos que conviertan la victoria en una agenda legislativa sobre salarios, inmigración, salud y aborto. “A los del Congreso, ha llegado el momento de actuar”, expresó a través de un mensaje que publicó en X. El líder estatal fue reelecto para un tercer mandato en los comicios del 3 de noviembre, mientras su partido se prepara para controlar ambas cámaras desde enero de 2027.

Qué medidas reclama Pritzker a los demócratas del Congreso

El planteo del gobernador de Illinois reúne siete pedidos específicos a los legisladores: aumentar el salario mínimo; terminar con lo que llamó la “guerra sin sentido en Irán”; proporcionar atención médica y cuidado infantil universales; aprobar una reforma migratoria integral; implementar protecciones razonables para la inteligencia artificial; y codificar los derechos al aborto.

JB Pritzker se dirigió a los demócratas que ganaron las midterms 2026 y les reclamó acciones urgentes X: @GovPritzker

El pedido de Pritzker llega justo en el momento en que los demócratas, con la confianza renovada, discuten cómo distribuir sus esfuerzos entre las investigaciones a la administración Trump y las iniciativas relacionadas con el costo de vida.

El reclamo salarial tiene un antecedente concreto en la gestión de Illinois. Según el Departamento de Trabajo estatal, una ley firmada por Pritzker en 2019 estableció siete incrementos escalonados hasta alcanzar un mínimo general de US$15 por hora el 1° de enero de 2025.

Ese esquema también fijó categorías diferenciadas: US$9 por hora para trabajadores que reciben propinas y US$13 para menores de 18 años que trabajan menos de 650 horas anuales.

Qué implica el pedido de reforma migratoria para las familias latinas

Para la población inmigrante, el reclamo central es la aprobación de una reforma integral. En el último año, cerca de 1 millón de migrantes en Estados Unidos han perdido o están en proceso de perder su Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), según un análisis del Pew Research Center.

Contar con una alternativa para ajustar su estatus migratorio en el país sería clave para conservar el permiso de trabajo que posibilita el sustento a millones de familias en el país.

Los votos anticipados emitidos antes del 3 de noviembre ya anunciaban un triunfo demócrata en las midterms Imagen generada con IA

A su vez, el pedido de una atención médica y el cuidado infantil universales impactan directamente en la población migrante, así como en la clase trabajadora.

Este reclamo llega en un contexto en el cual miles de inmigrantes con estatus legal (como refugiados, asilados y víctimas de trata) quedaron excluidos de Medicaid a partir de octubre de 2025. Y, en enero de 2026, entró en vigor una regla que obliga a los beneficiarios de entre 19 y 64 años a demostrar que trabajan, realizan servicio comunitario al menos 80 horas al mes o estudian a tiempo parcial.

Cuándo asumirá la mayoría demócrata en el Congreso y qué límites tendrá ante Trump

La nueva configuración del Congreso comenzará el 3 de enero de 2027. Hasta entonces, el partido deberá definir prioridades y acuerdos internos para transformar los pedidos postelectorales en iniciativas legislativas.

El control de ambas cámaras conserva un límite institucional: el presidente puede vetar las leyes. Según explica el Senado estadounidense, superar ese rechazo requiere el voto de dos tercios de los miembros presentes y votantes en cada Cámara.

Elecciones legislativas en EE.UU.

El próximo paso entre los congresistas demócratas que ganaron las elecciones será definir una agenda parlamentaria compartida. Las propuestas de Pritzker se incorporan a ese debate, atravesado por las negociaciones sobre el presupuesto y la capacidad de alcanzar acuerdos frente al poder de veto presidencial.