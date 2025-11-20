Salario mínimo 2026 en Illinois: cuánto ganarán los trabajadores inmigrantes y cuáles son sus derechos

El salario mínimo en Illinois aumentó el 1° de enero de 2025 a US$15 la hora, monto que se mantendrá hasta 2026. La ley estatal no hace una diferenciación entre los empleados según su estatus migratorio, por lo que los trabajadores extranjeros gozan del mismo piso y tienen los mismos derechos que los ciudadanos estadounidenses.

Cuánto ganarán los trabajadores inmigrantes en 2026 en Illinois

La legislación firmada por el gobernador demócrata JB Pritzker en febrero de 2019, semanas después de haber asumido el cargo, estableció un plan de aumentos graduales del sueldo base de Illinois desde 2020 hasta 2025, hasta alcanzar el piso de 15 dólares por hora.

Como mínimo, los trabajadores inmigrantes deben percibir US$15 por hora en Illinois Unsplash

El plan llegó a su objetivo el pasado 1° de enero, por lo que ya no quedan incrementos automáticos, según la ley estatal. Esto significa que cualquier nueva suba requiere el tratamiento de una nueva normativa.

Esa base de 15 dólares, de acuerdo con un documento publicado por el gobierno estatal, alcanza a todos los empleados. También abarca a todos los migrantes del estado, sin importar si tienen estatus legal o viven de manera irregular.

En tanto, hay reglas diferentes para aquellos empleados que dependen de propinas. En ese sentido, las personas que trabajen hasta 650 horas anuales, el sueldo mínimo es de US$13.

Cuáles son los derechos de los trabajadores inmigrantes en Illinois

Sin importar su estatus migratorio, todos los empleados en Illinois cuentan con los siguientes derechos:

Compensación por horas extra.

24 horas de descanso semanal.

Descansos de 20 minutos por cada turno de 7,5 horas y un descanso adicional de 20 minutos por turno de 12 horas o más.

A su vez, la organización especializada en derechos laborales Worker Organizing señala que Illinois es un estado con trabajo a voluntad. Esto significa que un empleador o empleado puede rescindir la relación laboral en cualquier momento sin justa causa. No obstante, si la persona considera que el motivo es discriminación, puede presentar una denuncia.

Los trabajadores inmigrantes cuentan con los mismos derechos que el resto en Illinois Freepik

Las leyes protegen a los trabajadores en cuanto al salario mínimo, pago de horas extras, descansos, propinas y otras formas de sueldo. Estos derechos se respetan sin importar si se trata de un migrante indocumentado o con estatus regular.

De todas maneras, la firma Legal Aid At Work recomienda a los extranjeros que no tengan documentación que consulten con un abogado especializado en inmigración ante de presentar un reclamo. De esa manera, la persona podrá evaluar su riesgo en función de su situación migratoria individual y decidir los pasos a seguir.

Cuántos inmigrantes viven en Illinois

Según un mapa interactivo compartido en la página oficial de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, en Illinois viven aproximadamente 1,8 millones de migrantes, lo que representa un 14% del total de la población de ese estado.

En tanto, un informe de 2022 publicado por Migration Policy Institute determinó que había entonces 588 mil extranjeros indocumentados en esa jurisdicción. De ese total, 352 mil (60%) era de origen mexicano, mientras que el segundo grupo más grande correspondía a Guatemala, con 23.000 (4%).

El 73% de los inmigrantes indocumentados en Illinois tenía empleo en 2022 Michael Dwyer - AP

La definición de población indocumentada del MPI incluye a: