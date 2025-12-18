Aeropuerto de Chicago se convierte en ayudante de Santa Claus: aquí se pueden entregar las cartas de Navidad

El aeropuerto de Chicago puso en marcha una iniciativa especial para convertirse en el “ayudante” de Santa Claus durante la temporada navideña de 2025. A partir de diciembre, los pasajeros podrán enviar cartas directamente al Polo Norte para compartir sus deseos con Papá Noel.

Lanzan programa de cartas a Santa Claus en aeropuertos de Chicago

El Departamento de Aviación de Chicago (CDA) activó su tradicional programa anual “Cartas a Santa” en los aeropuertos internacionales O’Hare y Midway, informó Fox 32.

Como parte de la iniciativa, se instalaron buzones navideños en ambas terminales, y los embajadores festivos —identificados por sus trajes alusivos a la temporada— los vacían dos veces al día para asegurar que todas las cartas lleguen al “destino” final: el Polo Norte.

El CDA también confirmó que Santa Claus enviará respuestas a quienes incluyan su información de contacto, como un correo electrónico, dentro de su carta.

Este programa coincide con uno de los periodos de mayor actividad en los aeropuertos de la ciudad. Se estima que 1,63 millones de pasajeros pasarán por O’Hare y Midway entre Acción de Gracias y Navidad.

En dónde estarán los buzones para enviar cartas a Santa en los aeropuertos de Chicago

Según el departamento, en ambas terminales aéreas se colocarán buzones para reunir las cartas que se enviarán a Santa Claus al Polo Norte, hasta el 19 de diciembre de 2025. Las ubicaciones son las siguientes:

Aeropuerto O’Hare

Terminal 1: Después del control de seguridad, cerca del Brachiosaurus, en el vestíbulo B

Después del control de seguridad, cerca del Brachiosaurus, en el vestíbulo B Terminal 2: Tras el control de seguridad, cerca del Family Lounge

Tras el control de seguridad, cerca del Terminal 3: Después del control de seguridad, en la Rotonda

Después del control de seguridad, en la Rotonda Terminal 5: Tras el control de seguridad, cerca de la puerta M8

Aeropuerto Midway

Mostrador de información, junto al Mercado Central

De acuerdo con Secret Chicago, el departamento señaló que se siente orgulloso de ayudar a viajeros de todas las edades “a llegar hasta Santa Claus” en una época especialmente ajetreada tanto para el propio Papá Noel como para los pasajeros.

Las ciudades más bonitas para disfrutar de una “blanca Navidad” en Illinois, según la IA

Para quienes viajan a Illinois durante la temporada navideña, diversas herramientas de inteligencia artificial —como ChatGPT, Copilot y Gemini— destacan varias ciudades ideales para disfrutar de la nieve, las tradiciones y la gastronomía invernal entre 2025 y comienzos de 2026.

Galena: Con un centro histórico lleno de calles empedradas y arquitectura del siglo XIX, es uno de los destinos más pintorescos del estado. Su Chestnut Mountain Resort ofrece esquí y snowboard con vistas al río Misisipi.

Chicago: La ciudad más emblemática de Illinois luce especialmente en invierno, con el Lago Michigan parcialmente congelado y barrios como Lincoln Park cubiertos de nieve, creando un ambiente clásico de temporada.

Rockford: Cada enero se transforma en un espacio de arte invernal al aire libre gracias a la competencia Illinois Snow Sculpting, donde artistas tallan enormes bloques de hielo y nieve.

Utica: Muy cerca del poblado está el parque estatal Starved Rock State Park, famoso por sus cañones y cascadas congeladas durante la temporada fría.