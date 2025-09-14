La famosa heladería de Nueva York que abre una sucursal en Chicago y presenta un polémico sabor: “Amas odiarlo”

La famosa heladería Van Leeuwen, originaria de Nueva York y reconocida a nivel nacional por sus sabores creativos, llega a Chicago. La apertura de su nueva sucursal en Wicker Park fue este 12 de septiembre de 2025 con un polémico gusto exclusivo inspirado en Jeppson’s Malört, el licor amargo típico de la ciudad.

Van Leeuwen inaugura un local en Chicago con helado de Malört

El nuevo local abrió sus puertas a las 11 hs en Six Corners (Wicker Park), 1555 N. Damen Ave., y ofreció helados de un dólar hasta la una de la madrugada del sábado pasado, junto con bolsas de regalo para los primeros 100 clientes y la exclusiva edición limitada Jeppson’s Malört.

El licor, conocido en la ciudad como “el sabor que amas odiar (sic)”, es un digestivo a base de ajenjo que, según la marca, “fue considerado un rito de iniciación o un remedio para la resaca”, según indicó NBC Chicago.

Van Leeuwen anunció en Instagram que esta variedad estará a la venta por un periodo determinado: “Nuestro sabor Malört solo estará disponible por tiempo limitado… sinceramente, ¿cuánto de esto puedes soportar?”.

Qué sabores ofrece Van Leeuwen en su nueva sucursal de Chicago

La sucursal de Wicker Park ofrece más de 30 sabores exclusivos de la marca, como Vainilla Bean, Honeycomb, Sicilian Pistachio, Praline Butter Cake, Mango Sticky Rice y Earl Grey Tea. Los clientes también podrán disfrutar de sundaes, conos de waffle artesanales, batidos, root beer floats y sándwiches de helado para llevar, además de famosas opciones veganas, como Cookie & Cream Caramel Swirl o Peanut Butter Brownie Honeycomb.

La sucursal de Wicker Park ofrece más de 30 sabores exclusivos de la marca Instagram: @vanleeuwenicecream

Tremaine Atkinson, CEO de CH Distillery, propietario y productor de Jeppson’s Malört, afirmó: “¡Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a Van Leeuwen a Chicago de la mejor manera que conocemos: con Malört! Nos sentimos honrados de unir nuestras dos marcas para darle a Van Leeuwen una verdadera bienvenida a Chicago… en forma de helado. Es un deleite audaz y no podemos esperar a que los residentes prueben una cucharada”.

La tienda opera de 11 hs hasta la medianoche de lunes a jueves y de 11 hs a 1 hs los viernes y sábado. En los próximos meses, Van Leeuwen abrirá una segunda sucursal en la ciudad, ubicada en Willis Tower, 233 S. Wacker Drive.

Historia de Jeppson’s Malört: el licor amargo que inspiró un helado en Chicago

Josh Noel, periodista y autor del libro “Malört: The Redemption of a Revered and Reviled Spirit”, explicó en qué consiste la bebida: “Es el espíritu neutro de grano, que en esencia es vodka, y luego se madura con el ingrediente clave, que es el ajenjo, una hierba que crece de forma natural. Este alcohol se deja reposar sobre esta especia durante unas semanas y se mezcla varias veces. Lo que realmente hace es extraer esa esencia amarga. También se le agrega un poco de azúcar para equilibrar el sabor”, indicó en una entrevista para NBC Chicago.

El Malört se deja infusionar con el ajenjo durante semanas, mezclándose varias veces para extraer su distintivo amargor Instagram: @vanleeuwenicecream

El experto indicó que el producto tiene profundos lazos culturales con Suecia, y que un inmigrante de ese país en los años 20, llamado Carl Jeppson, lo presentó para ofrecerlo tanto a otros compatriotas como a sus hijos. En 1935, lo vendió a un hombre llamado George Brody, nativo de la ciudad y dueño de una empresa de licores.

“Brody también era abogado de formación, y en la década de 1950 decidió volver a ejercer la abogacía, vendiendo todo su portafolio de licores, pero conservó una marca: Jeppson’s Malört, que gestionó como un hobby. Su trabajo como abogado pagaba las cuentas, y él simplemente disfrutaba promocionando este licor en Chicago”, afirmó Noel.