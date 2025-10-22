La advertencia de J.B. Pritzker contra Donald Trump tras las redadas del ICE en Chicago: “Illinois no se doblegará”

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, lanzó una dura advertencia contra Donald Trump en medio de la creciente tensión por las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Chicago. En un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario estatal demócrata defendió la autonomía del estado frente a las medidas federales impulsadas por el presidente de Estados Unidos.

La respuesta J.B. Pritzker a Trump ante las redadas del ICE en Chicago

Pritzker, uno de los principales críticos de Trump, interpretó las acciones del ICE como un intento deliberado de desestabilizar Illinois. En reiteradas ocasiones, el gobernador acusó al mandatario republicano de utilizar la narrativa del crimen para justificar un aumento de la presencia militar en ciudades administradas por demócratas.

El gobernador J.B. Pritzker aseguró que el presidente Donald Trump "no respeta la Constitución" X: Pritzker

“La administración de Donald Trump no respeta la Constitución. Pero están aprendiendo que Illinois no se doblega ni se doblegará ante su tiranía”, arremetió Pritzker en su cuenta de X.

Polémica por las redadas del ICE en Chicago: la intervención judicial

Las declaraciones de Pritzker llegaron después de que Sara Ellis, una jueza federal en Chicago, convocara a funcionarios del ICE para responder por el uso excesivo de la fuerza durante los operativos migratorios ordenados por la administración Trump. Según informó The Journal Record, la magistrada manifestó preocupación por repetidas violaciones a su orden del 9 de octubre, que exigía a los agentes llevar identificación visible y advertir antes de utilizar armas antidisturbios como gases lacrimógenos.

La jueza federal Sara Ellis convocó a funcionarios del ICE para responder por violaciones a su orden del 9 de octubre que exigía identificación visible y advertencias previas al uso de armas antidisturbios AFP

Durante la audiencia, la jueza subrayó dos incidentes que ejemplificaron los abusos. El primero ocurrió el 12 de octubre, cuando agentes federales lanzaron gas lacrimógeno contra vecinos que observaban el arresto de un hombre en el norte de Chicago.

El segundo, días después, involucró a agentes que embistieron con sus vehículos a un auto en le que viajaban dos personas en el sureste de la ciudad. Tras el choque, los efectivos utilizaron granadas de humo y PepperBall (municiones de pimienta) contra la multitud que se había reunido en el lugar.

Ante la gravedad de los hechos, Ellis ordenó el uso obligatorio de cámaras corporales en todas las operaciones del ICE y en sus interacciones con el público. Esta medida buscó garantizar transparencia y rendición de cuentas en medio de un clima social cada vez más tenso. Los choques entre manifestantes y agentes federales se multiplicaron desde que Trump lanzó su ofensiva migratoria en la ciudad, un operativo que incluyó incluso el uso de helicópteros militares y fuerzas especiales en áreas residenciales.

Tensión política por el envío de la Guardia Nacional a Chicago

En paralelo, otra disputa judicial se desarrolló en torno al intento de Trump de desplegar tropas de la Guardia Nacional en Chicago. El presidente había ordenado federalizar a 300 miembros de la Guardia de Illinois y sumar otros 200 efectivos provenientes de Texas y 16 de California. Sin embargo, la jueza April Perry bloqueó la medida el 9 de octubre, al considerar que el argumento del gobierno federal sobre supuestos riesgos de rebelión carecía de sustento.

El gobernador Pritzker acusó a Trump de utilizar la narrativa del crimen para justificar un aumento de la presencia militar en ciudades demócratas Laura Bargfeld� - AP�

De acuerdo con el reporte de Capitol News Illinois, la Casa Blanca aceptó extender por 30 días la orden judicial que impedía el despliegue, mientras la Corte Suprema evalúa el caso. En su apelación, el Departamento de Justicia sostuvo que las decisiones del presidente en materia de seguridad nacional no debían ser revisadas por el Poder Judicial. P

Por su parte, los abogados del estado de Illinois, encabezados por el fiscal general Kwame Raoul, respondieron con citas de fallos históricos del máximo tribunal que limitan las atribuciones del Ejecutivo cuando interfieren con la autoridad civil.