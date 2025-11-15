Las 5 iglesias góticas “europeas” que atraen el turismo en Illinois: más de 150 años de historia
Este tipo de arquitectura resurgió en el estado de La Pradera durante el siglo XIX, cuando los constructores adaptaron un estilo inspirado en el Viejo Continente
Illinois es un estado muy identificado por la arquitectura gótica en sus iglesias. Este tipo de construcciones se caracterizan por tener arcos apuntados, bóvedas de crucería y torres de piedra. Hay cinco estructuras religiosas que fueron destacadas por su belleza y hoy significan importantes centros turísticos en la región.
Una por una: las cinco iglesias góticas más hermosas que tiene Illinois
Según un listado de World Atlas, Illinois cuenta con una relevante variedad de iglesias góticas que son muy populares entre los fieles.
A su vez, actúan como lugares que promueven el turismo a nivel local: su arquitectura recrea las grandes catedrales europeas en las ciudades de Illinois.
Catedral del Santo Nombre, Chicago
Se construyó como respuesta al Gran Incendio de Chicago de 1871. Fue diseñada por Patrick Charles Keely en estilo neogótico victoriano. Se ubica en State Street, en la zona residencial de la ciudad, y su estructura de piedra alcanza los 64 metros de altura.
El recinto cuenta con un techo de vigas de roble martilladas, que es la representación de las llamas que recuerdan al episodio del incendio. Por su parte, la tracería y los pilares agrupados crean una fuerte sensación de movimiento vertical y fe viva.
En este destino, los turistas pueden realizar visitas guiadas entre semana o los sábados, que se deben reservar con al menos cinco días de anticipación. También se recomienda admirar: el órgano de tubos Casavant Frères, las vidrieras austriacas y las reliquias de San Pedro y San Pablo.
Capilla conmemorativa Rockefeller, Chicago
Fue diseñada por Bertram Grosvenor Goodhue y finalizada en 1928. Se presenta como una de las estructuras más representativas de arquitectura neogótica en todo el país. Se trata de una torre de 63 metros de altura y es un símbolo de maestría y propósito.
- Interior: con más de 100 esculturas de piedra de Lee Lawrie y Ulric Ellerhusen. También cuenta con figuras de Abraham, Platón y Juan Calvino en la fachada sur.
- Exterior: techo de cien mil azulejos de Guastavino y alcanza la altura de 29 metros en la nave.
Para los turistas, presenta buenas vistas panorámicas -después de subir más de 200 escaleras- y se realizan recitales semanales de carillón, que son presentaciones de las Campanas de Verano y conciertos en los órganos EM Skinner y Reneker.
Santa María de la Inmaculada Concepción, Alton
Se construyó en 1859 y constaba de un edificio original de ladrillo de dos plantas, que albergaba aulas y la vivienda del sacerdote. Luego fue destrozado por un tornado en 1860.
Su resurgir tuvo lugar en 1895, para llegar a convertirse en lo que es hoy: una importante iglesia diseñada por Lucas Pfeiffenberger.
En su interior, presenta arcos apuntados, vigas de madera talladas y las vidrieras de Múnich crean un auténtico ambiente gótico.
Antigua Iglesia Presbiteriana Central, Joliet
Fue construida en 1895 con piedra caliza local de Joliet y se encuentra en la finca de la Mansión Jacob Henry. Presenta características muy representativas del estilo neogótico, como arcos apuntados, un rosetón y tracería tallada en su fachada.
En su interior, la iglesia contiene bancos semicirculares con capacidad para 500 personas. El techo abovedado y las vigas de madera a la vista realzan la sensación de amplitud y armonía, cualidades que son distintivas del estilo gótico victoriano.
Tiene un gran valor, ya que fue construida con materiales locales: todavía es un tesoro arquitectónico perdurable para la ciudad.
Iglesia Episcopal Emmanuel Memorial, Champaign
Se ubica en West University Avenue, y fue construida en 1918. Presenta en su interior sillería de roble y bóvedas de crucería, que enmarcan 21 vitrales que representan la vida de Cristo.
Alberga importantes eventos mediante el órgano Casavant Frères, que llena la nave durante los recitales y los conciertos a la luz de las velas cada semana, y aprovecha la excepcional acústica de la iglesia.
El vínculo de Illinois con la arquitectura gótica
El estado de La Pradera representa una combinación de artesanía, fe e historia.
- En primer lugar, tras su resurgir de las cenizas, la Catedral del Santo Nombre implica un símbolo de renovación e identidad.
- La Capilla Conmemorativa Rockefeller utiliza la música, la escultura y la piedra para reflejar al máximo la ideología gótica.
- La Iglesia de Santa María conserva la devoción de los colonos alemanes.
- La Antigua Iglesia Central de Joliet alberga bodas y conciertos entre sus muros de piedra caliza.
- Finalmente, el Memorial Emmanuel en Champaign continúa el legado del arquitecto norteamericano Ralph Adams Cram.
