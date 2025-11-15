Las 5 iglesias góticas “europeas” que atraen el turismo en Illinois: más de 150 años de historia

Illinois es un estado muy identificado por la arquitectura gótica en sus iglesias. Este tipo de construcciones se caracterizan por tener arcos apuntados, bóvedas de crucería y torres de piedra. Hay cinco estructuras religiosas que fueron destacadas por su belleza y hoy significan importantes centros turísticos en la región.

Una por una: las cinco iglesias góticas más hermosas que tiene Illinois

Según un listado de World Atlas, Illinois cuenta con una relevante variedad de iglesias góticas que son muy populares entre los fieles.

A su vez, actúan como lugares que promueven el turismo a nivel local: su arquitectura recrea las grandes catedrales europeas en las ciudades de Illinois.

La Capilla Rockefeller es una de las más representativas de la ciudad y el estado de Illinois Instagram Capilla Rockefeller

Catedral del Santo Nombre, Chicago

Se construyó como respuesta al Gran Incendio de Chicago de 1871. Fue diseñada por Patrick Charles Keely en estilo neogótico victoriano. Se ubica en State Street, en la zona residencial de la ciudad, y su estructura de piedra alcanza los 64 metros de altura.

El recinto cuenta con un techo de vigas de roble martilladas, que es la representación de las llamas que recuerdan al episodio del incendio. Por su parte, la tracería y los pilares agrupados crean una fuerte sensación de movimiento vertical y fe viva.

En este destino, los turistas pueden realizar visitas guiadas entre semana o los sábados, que se deben reservar con al menos cinco días de anticipación. También se recomienda admirar: el órgano de tubos Casavant Frères, las vidrieras austriacas y las reliquias de San Pedro y San Pablo.

Así se ve por dentro la Catedral del Santo Nombre, de Chicago Instagram Catedral del Santo Nombre

Capilla conmemorativa Rockefeller, Chicago

Fue diseñada por Bertram Grosvenor Goodhue y finalizada en 1928. Se presenta como una de las estructuras más representativas de arquitectura neogótica en todo el país. Se trata de una torre de 63 metros de altura y es un símbolo de maestría y propósito.

Interior: con más de 100 esculturas de piedra de Lee Lawrie y Ulric Ellerhusen. También cuenta con figuras de Abraham, Platón y Juan Calvino en la fachada sur.

con más de 100 esculturas de piedra de Lee Lawrie y Ulric Ellerhusen. También cuenta con figuras de Abraham, Platón y Juan Calvino en la fachada sur. Exterior: techo de cien mil azulejos de Guastavino y alcanza la altura de 29 metros en la nave.

Para los turistas, presenta buenas vistas panorámicas -después de subir más de 200 escaleras- y se realizan recitales semanales de carillón, que son presentaciones de las Campanas de Verano y conciertos en los órganos EM Skinner y Reneker.

Santa María de la Inmaculada Concepción, Alton

Se construyó en 1859 y constaba de un edificio original de ladrillo de dos plantas, que albergaba aulas y la vivienda del sacerdote. Luego fue destrozado por un tornado en 1860.

Su resurgir tuvo lugar en 1895, para llegar a convertirse en lo que es hoy: una importante iglesia diseñada por Lucas Pfeiffenberger.

En su interior, presenta arcos apuntados, vigas de madera talladas y las vidrieras de Múnich crean un auténtico ambiente gótico.

La iglesia Santa María de la Inmaculada Concepción, Alton, en Illinois stmarysalton

Antigua Iglesia Presbiteriana Central, Joliet

Fue construida en 1895 con piedra caliza local de Joliet y se encuentra en la finca de la Mansión Jacob Henry. Presenta características muy representativas del estilo neogótico, como arcos apuntados, un rosetón y tracería tallada en su fachada.

En su interior, la iglesia contiene bancos semicirculares con capacidad para 500 personas. El techo abovedado y las vigas de madera a la vista realzan la sensación de amplitud y armonía, cualidades que son distintivas del estilo gótico victoriano.

Antigua Iglesia Presbiteriana Central, Joliet, en Illinois southcookexplore

Tiene un gran valor, ya que fue construida con materiales locales: todavía es un tesoro arquitectónico perdurable para la ciudad.

Iglesia Episcopal Emmanuel Memorial, Champaign

Se ubica en West University Avenue, y fue construida en 1918. Presenta en su interior sillería de roble y bóvedas de crucería, que enmarcan 21 vitrales que representan la vida de Cristo.

Iglesia Episcopal Emmanuel Memorial, Champaign emmanuelmemorial •

Alberga importantes eventos mediante el órgano Casavant Frères, que llena la nave durante los recitales y los conciertos a la luz de las velas cada semana, y aprovecha la excepcional acústica de la iglesia.

El vínculo de Illinois con la arquitectura gótica

El estado de La Pradera representa una combinación de artesanía, fe e historia.