Los museos de Chicago que se pueden visitar gratis en enero de 2026

Enero es uno de los mejores meses para explorar la riqueza cultural de la llamada Ciudad del Viento sin gastar un centavo, gracias a que muchas de las instituciones más icónicas de Chicago inauguran el año con amplios calendarios de entrada gratuita para residentes de Illinois. Desde las impresionantes galerías del Art Institute of Chicago hasta las maravillas acuáticas del Shedd Aquarium y los tesoros naturales del Field Museum, los visitantes pueden aprovechar para disfrutar de exhibiciones de clase mundial.

Museos de Chicago con entradas gratis en enero

Es importante destacar que la mayoría de estos beneficios son exclusivos para residentes de Illinois con identificación válida y suelen requerir una reserva previa en línea debido a la alta demanda. Entre la lista de museos con entrada gratuita figuran los siguientes, según Telemundo:

Estas actividades culturales son perfectas para disfrutar con toda la familia (Chicago Childrens Museum)

Instituto de Arte de Chicago

El Art Institute of Chicago ofrece entrada gratuita para residentes de Illinois los días de semana (lunes, miércoles, jueves y viernes), entre el 5 de enero y el 27 de febrero. Las entradas pueden reservarse en línea o solicitarse en el mostrador de admisión.

Además, el museo mantiene su política de acceso libre permanente para menores de 14 años, adolescentes locales, militares activos, estudiantes de instituciones asociadas y beneficiarios de programas LINK/WIC. Los educadores del estado y socios corporativos también pueden disfrutar de este beneficio al presentar su identificación vigente al llegar.

Museo de Ciencias e Industria Griffin

Los residentes de Illinois reciben entrada general gratuita al Museo de Ciencias e Industria Griffin en fechas seleccionadas durante todo el año. En enero, podrán acceder del día 12 al 14 del mes, así como entre los días 25 al 28.

Además, el museo siempre es gratis para personal militar en servicio activo y veteranos de los Estados Unidos, prisioneros de guerra de Illinois, bomberos y policías de Chicago, así como para maestros de Illinois (desde preescolar hasta el 12.º grado).

Planetario Adler

El Planetario Adler ofrece entradas sin costo para residentes de Illinois, pero es necesario reservar las entradas en línea con antelación y presentar un comprobante de domicilio al llegar.

Los días de enero que serán gratuitos son el 7, 12, 14, 21, 26 y 28 del mes. Además, este centro destaca que la entrada siempre es gratis para profesores con identificación oficial.

Estos museos ofrecen entrada gratuita para ciertos grupos de personas como profesores, veteranos y niños, entre otros (Archivo) Pilar Camacho / Enviada Especial

Museo de Historia de Chicago

Los residentes de Illinois, pueden visitar el museo sin costo del día 19 al 23 y del 27 al 30 de enero. Cabe destacar que el museo mantiene una política de puertas abiertas siempre gratuita para menores de 18 años locales, educadores de Illinois, veteranos y miembros activos de las fuerzas armadas, policía y bomberos.

Los niños menores de 12 años que no residen en Illinois también pueden entrar gratis. El museo abre de martes a sábado desde las 9.30 hs, o los domingos a partir del mediodía.

Museo Field

El Museo Field ofrece acceso gratuito todos los miércoles para residentes de Illinois. Aunque puedes conseguir boletos al llegar, lo mejor es reservar en línea para asegurar un lugar.

Es necesario presentar los boletos digitales y un comprobante de residencia para entrar sin esperas y disfrutar de la experiencia sin costo.

Museo de Historia Afroamericana y Centro Educativo DuSable

El Museo de Historia Afroamericana y Centro Educativo DuSable es gratuito los miércoles. Ofrece ingreso sin costo a militares y personal de emergencias, como policías, bomberos y técnicos de emergencias médicas, además de otros grupos que detallan en su página oficial.

Acuario Shedd

Ofrece entrada gratuita para residentes de Illinois los días del 6 al 8, del 13 al 20, y del 27 al 29 de enero. Se aconseja reservar con antelación, ya que las entradas suelen agotarse rápidamente por la alta demanda.

Desde el lugar, advierten que el ingreso es siempre sin costo para maestros de Illinois, Indiana, Michigan y Wisconsin, policías y bomberos de Chicago, y miembros del servicio militar activo.

Museo de Arte Contemporáneo de Chicago

Entrada gratuita para residentes de Illinois los martes de 17.00 a 21.00 hs. El acceso es siempre gratis para jóvenes de 18 años o menor, maestros de Illinois, personas con discapacidades y sus cuidadores, miembros del servicio militar activo, veteranos, bomberos y policías.

Museo de Naturaleza Peggy Notebaert

Los días gratuitos de 2026 para residentes de Illinois son 1, 8, 15, 22, 29 de enero. El museo sugiere una donación de US$10 al entrar, y es siempre sin costo para profesores de Illinois, miembros del servicio militar activo y veteranos.

Museo Suecoamericano

Los miembros y los niños menores de un año entran siempre gratis a este Museo. La entrada es gratuita para los segundos martes del mes.

El Museo de Arte Lapidario Lizzadro ofrece visitas gratuitas todos los miércoles (Museo Lizzadro)

Museo de Arte Lapidario Lizzadro

La entrada gratuita se realiza todos los miércoles para todo el público. Los miembros del Museo Lizzadro y los miembros activos de las Fuerzas Armadas tienen entrada gratuita cualquier día del año.

Museo Nacional de Arte Mexicano

Desde el Museo indican que la entrada es siempre gratuita, ya que cuentan con el apoyo de donantes para mantener las puertas abiertas y accesibles a todos los visitantes.

Museo del Niño en Navy Pier

El Museo del Niño en Navy Pier ofrece entrada gratis a veteranos y a personal militar activo todos los días con un comprobante válido de su estatus militar.