Como en Washington D.C.: el plan de Brandon Johnson ante un posible despliegue militar de Trump en Chicago
Autoridades de Illinois advierten sobre un operativo federal que podría tensar la soberanía estatal y anticipan una batalla política y judicial frente a la Casa Blanca
- 4 minutos de lectura'
La posibilidad de que Donald Trump ordene un despliegue masivo de la Guardia Nacional en Chicago encendió las alarmas en el gobierno local. El Pentágono confirmó que trabaja desde hace semanas en un plan que, de aprobarse, implicaría la llegada de miles de efectivos, algo similar a lo que ya ocurrió en Los Ángeles y en Washington D.C., todas ciudades con políticas santuario. El alcalde Brandon Johnson y el gobernador de Illinois, JB Pritzker, advirtieron que se trata de una medida inconstitucional y que buscarán frenar cualquier intento de intervención federal.
Chicago en la mira: planes del Pentágono para enviar la Guardia Nacional
Funcionarios estatales y locales informaron que no hubo pedidos de asistencia al gobierno federal ni emergencias que justifiquen la llegada de tropas. Según informó The Washington Post, Pritzker fue categórico: “No hay ninguna emergencia que justifique que el presidente de Estados Unidos federalice la Guardia Nacional de Illinois, despliegue la Guardia Nacional desde otros estados o envíe militares en servicio activo dentro de nuestras propias fronteras”.
Johnson coincidió en que un despliegue de esa magnitud “socavaría” el trabajo realizado para reducir la violencia en la ciudad. En lo que va de 2025, Chicago registró una disminución cercana al 50% en la cantidad de homicidios respecto a 2021, según datos de la policía local consignados por Chicago Sun Times.
Trump insiste en militarizar Chicago tras el despliegue en Washington D.C.
El viernes, Trump describió a Chicago como “un desastre” y afirmó: “Tienen un alcalde incompetente. Totalmente incompetente. Y probablemente lo solucionaremos a continuación. Ese será nuestro próximo problema después de este. Y ni siquiera será difícil”.
El mandatario ya había utilizado expresiones similares en el pasado para cuestionar a la ciudad, llegando a compararla con zonas de guerra. Ahora, la posibilidad de un operativo en Illinois sigue el modelo de Washington D.C., donde más de 2000 efectivos patrullan las calles bajo órdenes federales.
Rechazo del gobernador JB Pritzker y el plan del alcalde Brandon Johnson
Las declaraciones de Trump provocaron una reacción inmediata. Pritzker acusó al presidente de intentar “crear caos” y de usar las fuerzas armadas con fines políticos. Johnson, por su parte, advirtió que un despliegue de la Guardia Nacional en la ciudad sería “descoordinado, innecesario y erróneo”.
Kwame Raoul, fiscal general de Illinois, sumó críticas al plan: “Es falso y performativo. Si hubiera preocupaciones sinceras sobre el crimen, no habría desinversión en fondos para la violencia comunitaria ni en fondos para las víctimas del crimen”.
Johnson aseguró que el municipio trabaja junto al estado y al condado de Cook para evaluar acciones legales. “El gobernador, el presidente de la Junta del Condado de Cook y yo estamos completamente alineados: Chicago no está pidiendo una ocupación militar de nuestra ciudad. Actualmente, estamos evaluando todas nuestras opciones legales para proteger a la gente de Chicago de extralimitaciones federales inconstitucionales”, expresó el alcalde.
Quiénes apoyan la llegada de tropas a Chicago y qué reclaman
Aunque la mayoría de los líderes de Illinois rechazaron la idea, surgieron voces a favor. Danielle Carter-Walters, entrenadora personal y cofundadora del grupo Chicago Flips Red, afirmó: “Definitivamente necesitamos que se haga algo”. Según dijo, su comunidad enfrenta inseguridad constante y el despliegue de la Guardia Nacional podría traer alivio. “Somos muchos, miles, apoyándonos en silencio”, agregó, según Chicago Sun Times.
En esa línea, desde la Casa Blanca, Donald Trump insistió en que los residentes pedían ayuda: “La gente de Chicago... están gritando para que vengamos”.
De acuerdo a Chicago Tribune, la administración Johnson considera que una intervención militar sería la “violación más flagrante de nuestra constitución en el siglo XXI”. El alcalde advirtió que usará “todas las herramientas” disponibles para proteger la soberanía local, incluso una batalla judicial. Pritzker, por su lado, insistió en que Illinois “seguirá defendiendo la soberanía del estado y protegiendo a la gente”.
Otras noticias de Políticos en Estados Unidos
"Está sobre la mesa". Como en California: quién es el gobernador que sigue los pasos de Newsom y busca rediseñar los mapas electorales
"Defenderemos la soberanía". La contundente respuesta de Pritzker a la advertencia de Trump de intervenir Chicago con la Guardia Nacional
¿Adiós Eric Adams? La nueva encuesta que pronostica un impactante cambio de rumbo en la ciudad de Nueva York
- 1
Andrea Ghidone sorprendió al anunciar que se casa con “El señor del tabaco”: “Con mucho amor”
- 2
Carlos Pedevilla: brilló en Clave de Sol y Chiquititas, ahora trabaja en un municipio pero apostó por volver a actuar
- 3
Escándalo en el US Open: un fotógrafo interrumpió el partido y Medvedev estalló contra el juez
- 4
El activo que superó su pico histórico y alcanzó una suba de casi 254% en los últimos cuatro meses