Como en Washington D.C.: el plan de Brandon Johnson ante un posible despliegue militar de Trump en Chicago

La posibilidad de que Donald Trump ordene un despliegue masivo de la Guardia Nacional en Chicago encendió las alarmas en el gobierno local. El Pentágono confirmó que trabaja desde hace semanas en un plan que, de aprobarse, implicaría la llegada de miles de efectivos, algo similar a lo que ya ocurrió en Los Ángeles y en Washington D.C., todas ciudades con políticas santuario. El alcalde Brandon Johnson y el gobernador de Illinois, JB Pritzker, advirtieron que se trata de una medida inconstitucional y que buscarán frenar cualquier intento de intervención federal.

Chicago en la mira: planes del Pentágono para enviar la Guardia Nacional

Funcionarios estatales y locales informaron que no hubo pedidos de asistencia al gobierno federal ni emergencias que justifiquen la llegada de tropas. Según informó The Washington Post, Pritzker fue categórico: “No hay ninguna emergencia que justifique que el presidente de Estados Unidos federalice la Guardia Nacional de Illinois, despliegue la Guardia Nacional desde otros estados o envíe militares en servicio activo dentro de nuestras propias fronteras”.

Tras desplegar la Guardia Nacional en Washington DC, Donald Trump planea hacer lo mismo en Chicago, Illinois Tasos Katopodis/Getty Images/AFP (Photo by TASOS KATOPODIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) TASOS KATOPODIS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Johnson coincidió en que un despliegue de esa magnitud “socavaría” el trabajo realizado para reducir la violencia en la ciudad. En lo que va de 2025, Chicago registró una disminución cercana al 50% en la cantidad de homicidios respecto a 2021, según datos de la policía local consignados por Chicago Sun Times.

Trump insiste en militarizar Chicago tras el despliegue en Washington D.C.

El viernes, Trump describió a Chicago como “un desastre” y afirmó: “Tienen un alcalde incompetente. Totalmente incompetente. Y probablemente lo solucionaremos a continuación. Ese será nuestro próximo problema después de este. Y ni siquiera será difícil”.

Donald Trump calificó al alcalde Brandon Johnson de "totalmente incompetente" AP Photo: Jill Colvin

El mandatario ya había utilizado expresiones similares en el pasado para cuestionar a la ciudad, llegando a compararla con zonas de guerra. Ahora, la posibilidad de un operativo en Illinois sigue el modelo de Washington D.C., donde más de 2000 efectivos patrullan las calles bajo órdenes federales.

Rechazo del gobernador JB Pritzker y el plan del alcalde Brandon Johnson

Las declaraciones de Trump provocaron una reacción inmediata. Pritzker acusó al presidente de intentar “crear caos” y de usar las fuerzas armadas con fines políticos. Johnson, por su parte, advirtió que un despliegue de la Guardia Nacional en la ciudad sería “descoordinado, innecesario y erróneo”.

Kwame Raoul, fiscal general de Illinois, sumó críticas al plan: “Es falso y performativo. Si hubiera preocupaciones sinceras sobre el crimen, no habría desinversión en fondos para la violencia comunitaria ni en fondos para las víctimas del crimen”.

La respuesta del alcalde Brandon Johnson y el gobernador JB Pritzker a Donald Trump X @GovPritzker

Johnson aseguró que el municipio trabaja junto al estado y al condado de Cook para evaluar acciones legales. “El gobernador, el presidente de la Junta del Condado de Cook y yo estamos completamente alineados: Chicago no está pidiendo una ocupación militar de nuestra ciudad. Actualmente, estamos evaluando todas nuestras opciones legales para proteger a la gente de Chicago de extralimitaciones federales inconstitucionales”, expresó el alcalde.

Quiénes apoyan la llegada de tropas a Chicago y qué reclaman

Aunque la mayoría de los líderes de Illinois rechazaron la idea, surgieron voces a favor. Danielle Carter-Walters, entrenadora personal y cofundadora del grupo Chicago Flips Red, afirmó: “Definitivamente necesitamos que se haga algo”. Según dijo, su comunidad enfrenta inseguridad constante y el despliegue de la Guardia Nacional podría traer alivio. “Somos muchos, miles, apoyándonos en silencio”, agregó, según Chicago Sun Times.

En esa línea, desde la Casa Blanca, Donald Trump insistió en que los residentes pedían ayuda: “La gente de Chicago... están gritando para que vengamos”.

De acuerdo a Chicago Tribune, la administración Johnson considera que una intervención militar sería la “violación más flagrante de nuestra constitución en el siglo XXI”. El alcalde advirtió que usará “todas las herramientas” disponibles para proteger la soberanía local, incluso una batalla judicial. Pritzker, por su lado, insistió en que Illinois “seguirá defendiendo la soberanía del estado y protegiendo a la gente”.