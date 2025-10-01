J.B. Pritzker acusa a Trump de forzar el cierre de gobierno y lo desafía: “¿Qué pasó con el arte de negociar?”

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, apuntó contra Donald Trump tras el cierre parcial del gobierno de Estados Unidos el primer minuto del miércoles 1º de octubre. El líder estatal demócrata señaló al mandatario republicano por no sembrar la negociación para evitar un episodio similar al que sucedió hace siete años durante su primer paso por la Casa Blanca.

La acusación de J.B. Pritzker a Trump por el cierre del gobierno de EE.UU.

En una publicación en X, Pritzker indicó que “Trump y los republicanos del Congreso forzaron el cierre del gobierno”, en lugar de llegar a un consenso con los representantes demócratas sobre la financiación de los fondos federales. El proyecto de ley que se votó tenía el objetivo de extender el presupuesto por siete semanas.

El gobernador de Illinois destacó una falta de diálogo sobre la financiación federal X/@GovPritzker

“Seamos claros”, comenzó el gobernador de Illinois su mensaje. Y siguió: “En lugar de abordar la crisis de salud que crearon [Trump y los representantes republicanos] a principios de este año, se niegan a sentarse en la mesa y hacer su trabajo”.

Para concluir, Pritzker acusó al presidente estadounidense de no sembrar las bases de un diálogo. “¿Qué pasó con el arte de negociar?”, sentenció.

El demócrata se refirió a la disputa entre los legisladores por la ampliación de la financiación federal, previo a la determinación de las 00.01 hs (hora del Este) del miércoles 1º de octubre. Los representantes demócratas del Senado indicaron que no votarían a favor a menos que se incluyera una extensión de los beneficios de salud, pero los republicanos reafirmaron su postura de no negociar sobre un proyecto de ley que consideraron “simplificado y limpio”.

Pritzker apuntó contra Trump por la situación en Estados Unidos tras el cierre parcial del gobierno Archivo

Por qué no se llegó a un acuerdo antes del cierre del gobierno en EE.UU.

Durante la última votación del Senado, el proyecto de ley obtuvo 55 votos en la Cámara Baja, pero requería de un mínimo de 60. Los republicanos presentan una mayoría de 53-47, por lo que necesitaban el apoyo de entre siete y ocho legisladores demócratas.

El líder de la minoría en el Senado, Charles Schumer, demócrata de Nueva York, indicó la problemática que representaría el vencimiento de los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, previsto para el 31 de diciembre de 2025.

La Casa Blanca señaló a los demócratas por su voto en el Senado X/@WhiteHouse

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, expresó: “Los demócratas han bloqueado el gobierno porque el presidente Trump no obligará a los contribuyentes a financiar la atención médica gratuita para inmigrantes indocumentados”. Asimismo, la entidad compartió una publicación en X que hizo referencia al mismo concepto.

Cuáles son los efectos del cierre del gobierno de Estados Unidos

El congresista Salud Carbajal compartió una guía sobre los efectos posibles del cierre parcial del gobierno de EE.UU., con base en los datos registrados tras los 35 días de paralización entre diciembre de 2018 y enero de 2019. Durante ese período, la Oficina de Presupuesto del Congreso puntualizó una pérdida de 11.000 millones de dólares.

Por otra parte, el gobierno estadounidense indicó a las agencias federales que consideraran despidos permanentes en lugar de licencias temporales para los trabajadores.

Durante el cierre parcial del primer mandato de Trump, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) suspendió las inspecciones rutinarias y, por otra parte, se cancelaron más de 86.000 audiencias en tribunales de inmigración.