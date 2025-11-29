Para detener al ICE en Illinois: las siete palabras en español que pueden salvar a un migrante de la deportación

En los últimos meses, el presidente Donald Trump puso el foco en Illinois e incrementó allí las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). En este escenario, si se encuentra en una redada, el migrante puede salvarse de la deportación al expresar una frase de siete palabras en español: “Estoy ejerciendo mi derecho a guardar silencio”.

La frase que puede salvar a un migrante de la deportación en Illinois

Protegida por la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza el derecho de toda persona a no autoincriminarse, la frase se traduce en inglés como “I am exercising my right to remain silent”. No es necesario tener un estatus legal para utilizarla.

Los agentes del ICE deben respetar al migrante si expresa "Estoy ejerciendo mi derecho a guardar silencio" durante una detención en Illinois ICE - ICE

De acuerdo con organizaciones de defensa legal, como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Illinois, todas las personas pueden ejercer los derechos constitucionales. La ley no exige que sepan hablar inglés o sean ciudadanos estadounidenses.

A su vez, ante una inminente detención del ICE en Illinois, el detenido puede pronunciar una de las siguientes expresiones para respaldarse:

“No quiero responder preguntas” . (I don’t want to answer any question, en inglés).

. (I don’t want to answer any question, en inglés). “Quiero hablar con un abogado” . (I want to speak with a lawyer, en inglés).

. (I want to speak with a lawyer, en inglés). “No autorizo que entren a mi casa”. (I do not authorize you to enter my house).

(I do not authorize you to enter my house). “¿Puedo retirarme?”. (Can I leave?).

(Can I leave?). “Muéstreme una orden firmada por un juez”, en caso de que un agente toque la puerta. (Show me an order signed by a judge).

En el momento del arresto, la persona no debe dar explicaciones ni excusas. Además, se aconseja que no firme ningún documento ni tome ninguna decisión sin la presencia de un letrado profesional.

Cómo actuar ante una detención del ICE en Illinois

En una hoja informativa, el National Immigrant Justice Center recomienda seguir los siguientes consejos al interactuar o ser arrestado por un agente federal:

Mantener la calma y no correr, discutir, resistirse ni luchar contra el agente, incluso si la persona cree que se están violando sus derechos o que la están tratando injustamente.

Mantener las manos a la vista de la policía y avisar si necesita sacar la mano de la guantera o la billetera para mostrar documentos.

No mentir sobre el estatus migratorio ni proporcionar documentos falsos.

Si el ICE lo detiene en una parada de tráfico: preguntar si el agente pertenece al departamento de policía o a inmigración. Si el detenido es ciudadano estadounidense o tiene estatus migratorio, debe mostrar su pasaporte, tarjeta de residente permanente legal u otra documentación que acredite su estatus. Si es indocumentado, tiene derecho a guardar silencio y no tiene que hablar de su estatus legal o de ciudadanía con la policía, agentes de inmigración ni otros funcionarios.

preguntar si el agente pertenece al departamento de policía o a inmigración. debe mostrar su pasaporte, tarjeta de residente permanente legal u otra documentación que acredite su estatus. Si es indocumentado, tiene derecho a guardar silencio y no tiene que hablar de su estatus legal o de ciudadanía con la policía, agentes de inmigración ni otros funcionarios. Si un agente llama a su puerta: evitar abrirla. Los agentes deben tener una orden judicial firmada por un juez para ingresar a un domicilio.

Ante una detención del ICE, es importante que el migrante recuerde el número de inmigración (número “A”) y se lo entregue a la familia Archivo

Por su parte, la ACLU aconseja recordar el número de inmigración (número “A”) y dárselo a la familia. Esto ayudará a encontrarlo en el sistema de detención. También puede guardar una copia de los documentos de inmigración con alguien de confianza. Asimismo, si la persona arrestada no es un ciudadano estadounidense, los consejos son:

Consultar con su abogado sobre las consecuencias de una condena penal o una declaración de culpabilidad en su estatus legal.

Evitar hablar de su estatus legal con nadie más que con su abogado.

Mientras esté en la cárcel, un agente de inmigración podría visitarlo.

No debe responder preguntas ni firmar nada antes de hablar con un abogado.

Leer todos los documentos detenidamente. Si no los entiende o no puede leerlos, la persona debe decirle al oficial que necesita un intérprete.

Avanza el ICE: redadas migratorias en Illinois

Desde el lanzamiento de la Operación Midway Blitz en Illinois, a mediados de septiembre, las redadas aumentaron en la región, con el foco puesto en Chicago.

Con este panorama, los agentes federales arrestaron a cientos de inmigrantes hasta la fecha. Aunque la administración Trump aseguró que el objetivo era “lo peor de lo peor”, la mayoría de los detenidos no contaban con antecedentes penales.

El 97% de los detenidos en Chicago, Illinois, en redadas de ICE bajo la Operación Midway Blitz no tenía antecedentes Archivo

En un comunicado de prensa del 12 de noviembre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sostuvo que los operativos llevaron a una disminución del crimen. En el informe, citan los siguientes datos en Chicago:

Reducción en un 16% de los homicidios.

Los tiroteos bajaron un 35% (la cifra más baja en cuatro años).

Disminución en un 41% de los robos.

Los robos de vehículos disminuyeron en un 48%.

Los delitos en el transporte público bajaron en un 20%.

Pese a esta información, documentos judiciales publicados por el DHS y citados por Chicago Tribune muestran que el 97% de los inmigrantes indocumentados atrapados en las recientes redadas en Chicago no tenían antecedentes penales en el momento de su arresto.

De las 614 personas de la lista, 598 no cuentan con antecedentes penales. Solo 16 (el 2,6%) tienen antecedentes penales. Esto incluye a cuatro personas que tienen condenas penales que incluyen violencia doméstica, conducir bajo los efectos del alcohol, exhibicionismo y secuestro.

“El 70% de los inmigrantes ilegales arrestados por el ICE en todo el país tienen condenas penales o cargos penales pendientes solo en Estados Unidos”, aseguró Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, en un correo electrónico.