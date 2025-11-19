Para evitar al ICE: el increíble gesto de un grupo de ciclistas de Chicago con los vendedores ambulantes

El grupo comunitario de ciclistas llamado Cycling x Solidarity tuvo un sorprendente gesto con los vendedores ambulantes de Chicago, que afrontan un temor e incertidumbre ante el avance del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Rick Rosales, su organizador, lidera una iniciativa para comprar todos los productos a los comerciantes para que puedan irse a su casa temprano.

Los ciclistas de Chicago y su solidaridad con los vendedores ambulantes

De acuerdo con Los Angeles Times, Cycling x Solidarity impulsó una campaña denominada “compra total” en la ciudad más poblada de Illinois. En específico, el objetivo en recorrer los puestos de los vendedores ambulantes y comprarles todo lo que tengan para que puedan marcharse, de manera tal que estén menos tiempo expuestos al riesgo de las redadas.

Ciclistas de Chicago brindan ayuda a los vendedores ambulantes ante el accionar del ICE Instagram @cyclingxsolidarity

La iniciativa comenzó en el barrio La Villita, que integra la denominada “Capital Mexicana del Medio Oeste”.

Rosales, el líder del grupo de ciclistas, contó que los comerciantes “suelen quedarse sin palabras” con su gesto, al ver que les compran toda su mercancía. Un vendedor incluso le agradeció por “salvarle la vida”, dado que ese día pudo volver antes a su casa y así evitar a un agente del ICE que recorrió esa zona horas más tarde.

“Se trata de dar visibilidad a personas que no pueden o tienen miedo de salir, queremos que nos vean y que vean el apoyo que brindamos a las comunidades”, explicó Rosales en diálogo con Telemundo Chicago.

Detenciones a vendedores ambulantes preocuparon a los vecinos de Chicago X @ERO__Phoenix - X @ERO__Phoenix

Por su parte, los vendedores ambulantes consultados valoraron esta iniciativa solidaria. “Es una bendición muy grande que Dios nos manda a estas personas, como si nos mandara unos ángeles ayudarnos”, expresó Ángel Gama.

El apoyo también se hizo presente en el Barrio de las Empacadoras, una zona histórica de Chicago conocida con ese nombre porque antes se encontraban allí las empacadoras de carne. En específico, está ubicada en los vecindarios de Canaryville y Back of the Yards.

No solo los ciclistas: los vecinos de Chicago ayudan a los vendedores ambulantes

Según Los Angeles Times, muchos vecinos también se sumaron a la solidaridad con los vendedores ambulantes de Chicago. De hecho, algunos reunieron dinero en sus vecindarios o a través de organizaciones locales.

Otros simplemente brindaron su apoyo al comprar todos los productos de los puestos de tacos, dulces, tamales y otros productos típicos de la comunidad migrante de la zona.

Algunos habitantes de Chicago coordinan para organizar compras en las tiendas de vendedores ambulantes Associated Press

Esta campaña cumple una doble función solidaria. Es que luego de comprar los alimentos, los organizadores comunitarios entregan la comida en refugios y a familias necesitadas.

En la mira del ICE: la difícil situación que viven los vendedores ambulantes de Chicago

María Orozco, coordinadora de extensión de la Asociación de Vendedores Ambulantes de Chicago, señaló que es muy difícil calcular la cantidad de comerciantes que fueron detenidos por el ICE y las distintas agencias federales en la ciudad más poblada de Illinois.

En su caso, contó que conoce por lo menos diez casos de personas que fueron arrestadas por los agentes, ya sea fuera de un Home Depot, en La Villita, en Archer Heights, en el mercado de pulgas Swap-O-Rama o en el barrio de Brighton Park.

La comunidad busca proteger del ICE a los vendedores ambulantes Archivo

Las entidades gubernamentales no dieron respuesta ante solicitudes de comentarios por parte de Los Angeles Times. En este contexto, crece la preocupación no solo en los comerciantes, sino también en los vecinos, quienes aseguran que estas detenciones y deportaciones significan una “pérdida cultural y económica”.