Cómo sobreviven los vendedores ambulantes en Chicago: la estrategia para evitar al ICE y seguir adelante

A principios de octubre, centenares de soldados se desplegaron en el área metropolitana de Chicago. El operativo dio pie al arresto de 3200 personas hasta el momento, lo que desató la incertidumbre de los vendedores ambulantes, quienes han recibido apoyo por parte de los residentes para trabajar.

La estrategia de la comunidad para ayudar a los vendedores ambulantes

Los residentes de Chicago han implementado diferentes opciones para ayudar a los vendedores. La Asociación de Vendedores Ambulantes de Chicago (SVAC, por sus siglas en inglés) lanzó una campaña en GoFundMe para recaudar más de US$300 mil.

Varias organizaciones buscan recolectar fondos para ayudar a los vendedores ambulantes Nam Y. Huh� - AP�

Asimismo, la organización busca ser un intermediario entre los vendedores y las personas que quieren comprar sus productos. “Los vendedores mismos no se dieron cuenta de cuánto los aman y apoyan los habitantes de Chicago. Ninguno de nosotros esperaba esto”, dijo María Orozco, organizadora.

Otros grupos como el Cycling x Solidarity mostraron su solidaridad con el grupo por medio de paseos. Según consignó Block Club Chicago, organizó un recorrido en bicicleta por los vendedores ambulantes para que las personas puedan acercarse a comprar en las tiendas.

Una organización de ciclista coordinó un recorrido por las tiendas de vendedores ambulantes en señal de apoyo Instagram/@CyclingxSolidarity

“Estamos brindando una oportunidad para apoyar a los vendedores y escuchar sus historias, para que esto no sea solo una transacción”, señaló Rick Rosales, organizador del evento. “Para mí representa lo que significa ser estadounidense”, agregó.

Dicha iniciativa la replicó Alonso Zaragoza, administrador ejecutivo de su grupo de defensa vecinal, quien coordinó paseos gastronómicos en locales de propietarios latinos. “El apoyo financiero para nuestros negocios es más necesario que nunca ahora. Es de gran ayuda”, dijo.

Carteles y advertencias, otras estrategias de los vecinos para luchar contra el ICE

Otros vecindarios de la zona han tomado otras políticas para limitar las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). De acuerdo con The Washington Post, barrios como Belmont-Cragin reparten panfletos con instrucciones claras: pitidos cortos si hay agentes de ICE en la zona; un pitido largo si alguien está siendo detenido.

Vecindarios han colgado carteles en contra del ICE. Asimismo, reparten panfletos que presentan los diferentes silbidos para alertar a la ciudadanía Archivo

En un centro de entrenamiento canino de Logan Square, casi 100 personas se reunieron para armar kits de silbatos, que incluyen folletos con la frase “conozcan sus derechos”. “No son solo latinos o personas indocumentadas. Son todos. Todos los miembros de la comunidad están ayudando”, expresó Beto Montenegro, un residente de 36 años.

El efecto de las redadas en la economía de Chicago

El aumento de las operaciones del ICE trajo consigo avenidas abandonadas y miedo a salir a la calle. Lugares como Little Village se encuentran sin muchos visitantes, por lo que varios negocios vieron caer sus ventas hasta en un 40%. “Hemos notado claramente una caída este año”, dijo Ariella Santoyo, propietaria de la tienda My Quince World, en diálogo con AFP.

Mike Moreno Jr., uno de los encargados de la antigua licorería Moreno’s Liquors de la zona, también se vio afectado por las últimas medidas de la administración Trump, luego que las ventas de su tienda bajaran un 20%.