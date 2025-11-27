Por no saber inglés: avanzan las detenciones contra migrantes con licencias de conducir comerciales en Illinois

La aplicación de evaluaciones de inglés para choferes profesionales en Illinois volvió a encender el debate sobre quiénes pueden trabajar en el transporte y bajo qué condiciones. Las detenciones y citaciones crecieron con fuerza este año, y el foco recae especialmente en los conductores migrantes que portan licencias comerciales.

El aumento de las sanciones a los conductores de Illinois por no saber hablar inglés

Las infracciones vinculadas con el dominio del inglés entre conductores comerciales en lo que va del año casi supera el total registrado en 2024.

Según la Policía Estatal de Illinois (ISP, por sus siglas en inglés), desde que en junio se sumó un ajuste incorporado al North American Standard Out-of-Service, los agentes emitieron 221 citaciones vinculadas a evaluaciones de idioma.

Illinois registra un aumento de sanciones contra camioneros que no saben inglés Shutterstock - Shutterstock

Un vocero del organismo explicó que “todo oficial que realiza una inspección a un vehículo comercial inicia la inspección en inglés", de acuerdo a AOL.

“Si hay alguna indicación de que el conductor puede no entender las instrucciones, entonces el inspector realiza una evaluación de dominio del idioma”, añadió el funcionario.

Hasta el momento, alrededor de 550 automovilistas fueron sancionados por no comprender el idioma, un número que ya se acerca a las cifras de todo 2024 y que supera ampliamente las 385 citaciones registradas en 2023.

Este año, el 18% de las sanciones corresponde a titulares de licencias comerciales emitidas en Illinois, aunque la mayoría sigue recayendo sobre choferes del exterior. “La gran mayoría de las citaciones se entregan a conductores con licencias de otros estados”, dijo la policía.

La reacción de un legislador republicano tras el aumento de estas sanciones en Illinois

La magnitud del problema provocó la rápida reacción del legislador estatal Adam Niemerg, republicano de Dieterich.

Al conocerse que casi uno de cada cinco sancionados posee licencia de Illinois, el representante advirtió: “Tenemos que resolver el problema en el estado de Illinois. El gobierno federal y otros estados deben resolverlo en los suyos. Pero realmente me asusta”.

Un proyecto de ley de Illinois prohibirá que un migrante irregular tramite una licencia de conducir comercial Archivo

El legislador republicano también criticó la negativa de la Policía Estatal a permitir que un periodista participe de un operativo de control para observar cómo se aplican las evaluaciones.

“Es muy preocupante que estén dispuestos a darte la información, pero no a permitirte acompañar a un oficial para ver lo que ocurre en Illinois, porque la ISP trabaja directamente para el gobernador JB Pritzker. Quizás haya algo que ocultar y que no quieren que veas”, dijo.

Illinois: el proyecto de ley que excluiría a migrantes de obtener licencias

El debate escaló aún más luego de un accidente mortal en el que un inmigrante en situación irregular chocó y provocó la muerte de dos personas en el estado.

A raíz de ese episodio, Niemerg presentó un proyecto de ley para exigir que quienes quieran obtener una licencia de conducir estándar en Illinois deban ser ciudadanos estadounidenses. Actualmente, el estado permite que personas no ciudadanas reciban ese documento.

Los conductores de camión de Illinois están bajo la lupa de las autoridades federales Shutterstock - Shutterstock

El legislador remarcó que la falta de dominio del inglés complica las tareas de los agentes en ruta: “Tenemos una situación en la que, cuando la policía detiene a un inmigrante ilegal que no puede hablar inglés, la ley no permite detenerlo, ni preguntar por su estatus migratorio”.

La propuesta de Niemerg, identificada como House Bill 4184, también sumaría la obligación de acreditar conocimiento del idioma inglés para obtener una licencia estándar.

Ante críticas que consideraron la iniciativa discriminatoria, respondió: “No veo nada racista en que una persona pueda leer un cartel para poder manejar en Illinois”.