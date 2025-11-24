Detenciones del ICE y la CBP en Illinois: lo que dejaron las redadas contra inmigrantes latinos en Chicago

A dos meses de iniciarse los operativos en contra de los migrantes con estatus irregular en Chicago, en Illinois, la ciudad se mantiene en una especie de normalidad marcada por detenciones, denuncias y progresiva reactivación de los negocios. Con más de 614 personas detenidas, los residentes buscan adaptarse al nuevo contexto.

La nueva realidad de Chicago

A principios de noviembre, gran parte de los oficiales de la Patrulla Fronteriza que hasta ahora estuvieron en Chicago se trasladaron a Charlotte, Carolina del Norte, para iniciar una nueva operativa para detener a los “inmigrantes ilegales delincuentes” que llegaron al estado.

Gran parte de los agentes de la Patrulla Fronteriza se trasladaron a Charlotte para iniciar un nuevo operativo Anthony Vazquez� - Chicago Sun-Times�

Con este traslado, disminuyó la intensidad de los arrestos marcados por rastreos con helicópteros y camionetas todoterreno sin identificación. No obstante, activistas confirman la continuidad de los arrestos y el avistamiento de los agentes hasta seis veces por día.

“Esto no ha terminado”, dijo Brandon Lee, de la Coalición de Illinois por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados, en diálogo con AP. “No creo que termine”.

Las zonas con vendedores ambulantes recobran poco a poco su actividad con el descenso de los arrestos. Andrea Meléndez, propietaria de Pink Flores Bakery and Cafe, dijo que ha visto un aumento en las ventas esta semana después de luchar con los gastos durante meses.

Little Village fue una de las zonas más afectadas en Chicago por las redadas Foundation Little Chicago

“Como empresa nueva, me asusté un poco cuando vimos que bajaban las ventas”, dijo. “Pero esta semana tengo más esperanza de que las cosas mejoren”.

Cambio de rutinas en los trabajos tras las redadas del ICE

La Villita, la localidad conocida como “Capital Mexicana del Medio Oeste” en Chicago, fue una de las zonas más afectadas por las redadas. La sensación de vigilancia llevó a varios comerciantes a cambiar sus jornadas laborales.

Ilario Gutiérrez Fernández es un vendedor ambulante de La Villita que se vio afectado por la baja clientela tras los operativos del ICE Captura de pantalla Telemundo

“Los días que estuvo la migra vine dos veces a trabajar, pero más bien como unas 5 horas nada más. Siempre con miedo y volteando para todos lados”, reveló Ilario Gutiérrez Fernández, un vendedor ambulante, en diálogo con Telemundo.

Tras la reducción de los operativos, Gutiérrez Fernández comenzó a salir a las calles. Sin embargo, indicó que la clientela disminuyó debido a que muchos habitantes prefieren evitar áreas públicas. “Ya no se vende como antes”, señaló.

Denuncias presentes en Chicago

El número de demandas va en aumento con el pasar de los días. A principios de noviembre, una jueza federal emitió una orden judicial preliminar contra los agentes federales de inmigración por el uso de la fuerza durante la Operación Midway Blitz.

El comandante de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Gregory Bovino, defendió las tácticas utilizadas en las redadas de Chicago en los tribunales Matt Kelley - FR171845 AP

Gregory Bovino, el comandante de la Patrulla Fronteriza, testificó en el tribunal por varias horas sobre el uso de la fuerza por parte de él y defendió sus estrategias como “apropiadas y necesarias”. Pese a ello, la jueza dictaminó que dichas tácticas no eran necesarias.

Otra de las denuncias vino por parte de las personas detenidas en las instalaciones del ICE en Broadview, a las afueras de Chicago. Las mismas ofrecieron relatos públicos sobre las condiciones del lugar, que incluye inodoros desbordados y celdas abarrotadas.