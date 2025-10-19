Es policía de Chicago, pero fue arrestado por el ICE y lo acusan de estar ilegalmente en EE.UU.
El oficial se desempeñaba en el cuerpo de Hanover Park desde enero de 2025 y ahora se encuentra en licencia administrativa
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvo a un policía de un suburbio de Chicago, que se desempeña en el cuerpo desde enero de 2025. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) acusó al oficial de permanecer de forma ilegal en Estados Unidos, mientras que el departamento local emitió un comunicado en su defensa.
Quién es el policía de Chicago detenido por el ICE y por qué lo arrestaron
Radule Bojovic, oriundo de Montenegro, fue detenido por el ICE, en medio del operativo migratorio que se implementó en Chicago y en todo Illinois desde el 8 de septiembre pasado, denominado ‘Operation Midway Blitz’. Esta iniciativa tiene el objetivo de identificar migrantes sin estatus legal y con antecedentes penales.
Según el comunicado del DHS publicado el 16 de octubre, la visa de turista B2 de Bojovic, quien trabaja en el Departamento de Policía de Hanover Park desde enero pasado, venció el 31 de marzo de 2015, cuando debía abandonar EE.UU. “Más de una década después, todavía se encontraba ilegalmente en el país”, puntualizó el organismo.
El 22 de agosto, del departamento policial compartió la noticia de que Bojovic “se graduó de la Academia Suburbana de Enforcement Law” y que iniciaría un período de 15 semanas de entrenamiento de campo y evaluación “mientras continúa preparándose para servir a la comunidad de Hanover Park”.
Según los registros del Departamento de Policía local, remarcados por el DHS, el policía fue aprobado por la Junta de Fideicomisarios del Fondo de Pensiones a comienzos de año y tenía derecho a recibir un salario inicial de 78.955,70 dólares.
La respuesta del departamento de policía local del suburbio de Chicago tras el arresto del ICE
En un comunicado publicado en Facebook el jueves, el Departamento de Policía de Hanover Park indicó que contrató al oficial “en total cumplimiento con las leyes federales y estatales”. Según el organismo, la autoridad del suburbio verificó el estatus legal y la autorización para trabajar de Bojovic.
“Presentó una tarjeta de autorización de trabajo emitida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés). La tarjeta era válida y se renovó recientemente”, precisaron.
Además, señalaron que realizaron una comprobación de antecedentes penales con historial de la policía estatal de Illinois y el FBI.
Por el momento, el policía de Hanover Park fue puesto en licencia administrativa con goce de sueldo, detalló el organismo, mientras se lleva a cabo la investigación sobre su situación migratoria.
“Si se le permite permanecer en EE.UU. y continúa autorizado legalmente para trabajar en este país, será reincorporado a sus funciones de servicio“, concluyeron.
El DHS apuntó contra el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker
En su anuncio, el DHS señaló que el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, “no solo deja que inmigrantes violentos aterroricen a las comunidades, sino que también les permite trabajar como policías juramentados”.
La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, apuntó: “¿Qué clase de departamento de policía les da placas y armas a inmigrantes ilegales delincuentes?“.
Y concluyó: “Bajo la presidencia de [Donald] Trump y la secretaria [Kirsti] Noem, ICE está restableciendo la ley y el orden".
