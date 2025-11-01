Por qué en Illinois no se pagarán los cupones SNAP de noviembre 2025

Casi dos millones de personas en Illinois están inscritos en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), el cual les permite comprar alimentos. Noviembre de 2025 será un mes incierto para quienes dependen de los beneficios del SNAP, porque el gobierno anunció que los depósitos serán cancelados hasta nuevo aviso en todo el país.

Por qué en Illinois no se depositarán los cupones SNAP en noviembre

El sábado 25 de octubre, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) anunció en su página oficial que no se depositarán los cupones del SNAP correspondientes al mes de noviembre porque no cuentan con suficientes recursos para ello.

La sede del USDA se encuentra en Washington D. C. (Wikimedia Commons/Michael Kranewitter)

Esta decisión fue tomada como consecuencia del cierre de gobierno. “En resumidas cuentas, el pozo se ha secado”, declaró la agencia.

Associated Press reportó que grupos de activistas y legisladores demócratas le han pedido a la administración del presidente Donald Trump que se utilicen fondos de emergencia para cubrir de forma parcial los depósitos de SNAP del próximo mes. La cantidad de dinero sería de aproximadamente US$5 mil millones.

El USDA respondió en un memorándum que, legalmente, ese fondo no puede utilizarse para cubrir los pagos regulares del SNAP. La agencia de gobierno explicó que esos recursos están reservados para atender zonas de desastre. Según Associated Press, la agencia usó como ejemplo el paso del huracán Melissa.

En el memorándum, el USDA también aseguró que el gobierno no le reembolsará el dinero a los estados que decidan emplear sus propios recursos para asistir a los ciudadanos que estén inscritos en el SNAP.

Por qué inició el cierre de gobierno de EE.UU.

El cierre de gobierno comenzó el 1 de octubre de 2025 y se ha convertido en el segundo más largo en la historia de Estados Unidos, de acuerdo con CNBC. El primero ocurrió en diciembre de 2018, durante el primer periodo presidencial de Donald Trump.

El cierre de gobierno ocurrió por un desacuerdo entre los Partidos Demócrata y Republicano sobre el presupuesto para el sector de la salud (Pexels/cottonbro studio)

CNBC explicó que el cierre de gobierno actual inició por un desacuerdo entre los senadores del Congreso. Los representantes demócratas se negaron a votar a favor de un proyecto de ley propuesto por el Partido Republicano.

El Partido Demócrata argumentó que el plan no prevé suficientes gastos adicionales dedicados al sector salud, sobre todo para evitar que los precios de los seguros médicos en 2026 aumenten de forma drástica.

Aunque el Partido Republicano cuenta con mayoría en el Senado, se necesitan 60 votos para aprobar cualquier proyecto de ley sobre financiación en el gobierno. La última votación se llevó a cabo el 22 de octubre y el resultado fue de 54-46.

“Ya hemos negociado. No sé qué hay que negociar”, expresó John Thune, político republicano y líder de la mayoría del Senado, reportó CNBC.

Por su parte, Hakeem Jeffries (líder demócrata de la Cámara de Representantes) acusó a los republicanos de negligencia por suspender el SNAP y por “intentar usar el hambre como un arma”, como mencionó Associated Press.

Cuánta gente en Illinois resultará afectada por la pausa de los cupones SNAP

USAFacts es una plataforma especializada en estadísticas del gobierno de EE.UU. De acuerdo con el sitio, un aproximado de 1,94 millones de habitantes en Illinois están inscritos en el SNAP. Esta cifra representa un 15,2% de la población del estado.

El 46,7% de los hogares en Illinois que dependen de una madre soltera recurren a los cupones del SNAP (Unsplash/Alexander Dummer)

USAFacts señaló que Illinois ocupa la posición número 10 en el ranking de estados con mayor porcentaje de personas que reciben los cupones mensuales.

Las cifras resaltan que el 22% de todos los hogares en Illinois donde viven niños son parte de este programa. La cantidad aumenta al considerar las familias con madres solteras, entre las cuales 46,7% de ellas reciben depósitos del SNAP.

Según el USDA, el 75% de las casas que pertenecen a este programa de asistencia en el Estado de la Pradera perciben ingresos iguales o menores a los establecidos en la línea de pobreza.