Buenas noticias de la SSA en Illinois: confirman el calendario de pagos del Seguro Social en noviembre 2025

Como cada mes, el Seguro Social ya tiene listo el calendario de pagos para los beneficiarios de sus distintos programas en Illinois. La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) publicó las fechas exactas en que se depositarán los beneficios correspondientes al mes de noviembre de 2025.

Cómo queda el calendario de pagos del Seguro Social en noviembre de 2025

La SSA indicó que las fechas de pago dependen del día de nacimiento de cada beneficiario, y se realizarán a partir del segundo miércoles de noviembre. El calendario queda de la siguiente manera:

Más de 70 millones de personas reciben beneficios del Seguro Social en EE.UU. en 2025 Facebook/Social Security Administration

Personas nacidas entre el 1° y el 10 de noviembre : recibirán su pago el 12 de noviembre .

: recibirán su pago el . Personas nacidas entre el 11 y el 20 de noviembre : recibirán su pago el 19 de noviembre .

: recibirán su pago el . Personas nacidas entre el 21 y el 30 de noviembre: recibirán su pago el 26 de noviembre.

Por su parte, los beneficiarios del programa de Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) recibirán sus depósitos el 1° de noviembre.

Calendario del resto de 2025 del Seguro Social

Al igual que en noviembre, la SSA adelantó el calendario de pagos de lo que resta del año, en donde mantienen la misma manera de pagos para los afiliados a los programas del Seguro Social, para los beneficiarios de Illinois.

La Administración del Seguro Social es la encargada de definir cuánto dinero recibirán los jubilados mensualmente en 2026 (Freepik) (Social Security Administration)

Los depósitos para diciembre de este año quedan de la siguiente manera:

Nacidos del 1° al 10 : 10 de diciembre

: Nacidos del 11 al 20 : 17 de diciembre

: Nacidos del 21 al 31: 24 de diciembre

Los beneficiarios del programa SSI recibirán sus pagos los días 1 y 31 de diciembre, mientras que quienes fueron inscritos al Seguro Social antes de mayo de 1997, tendrán su depósito el 3 de diciembre.

La dependencia aclaró que, si los depósitos no se reflejan en las cuentas en las fechas mencionadas, los beneficiarios deben esperar hasta 72 horas. Si después de ese plazo el dinero no aparece, deben comunicarse directamente con la SSA a través de sus líneas de atención o acudir a la oficina local más cercana.

Quiénes pueden recibir el pago del Seguro Social

Las personas interesadas en obtener alguno de los beneficios que otorga la SSA pueden presentar su solicitud en el sitio web oficial de la dependencia, donde se evaluará su elegibilidad y el tipo de ayuda que podrían recibir. Los principales programas son:

Quiénes son elegibles para recibir el beneficio del Seguro Social en EE.UU. Facebook/Social Security Administration

Existen cuatro tipos de ayuda que otorga la SSA, a los que cualquier ciudadano de Estados Unidos puede aplicar:

Por jubilación: disponible para quienes tienen 62 años o más y hayan trabajado al menos 10 años pagando impuestos al Seguro Social.

disponible para quienes tienen 62 años o más y hayan trabajado al menos 10 años pagando impuestos al Seguro Social. Por discapacidad (SSDI): dirigido a personas diagnosticadas con alguna condición que les impida trabajar, como ceguera o enfermedades crónicas.

dirigido a personas diagnosticadas con alguna condición que les impida trabajar, como ceguera o enfermedades crónicas. Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI): para adultos mayores de 65 años o personas con ingresos muy bajos o nulos.

para adultos mayores de 65 años o personas con ingresos muy bajos o nulos. Para cónyuges y familiares sobrevivientes: destinado a hijos, padres o parejas de un beneficiario fallecido que haya contribuido al Seguro Social durante su vida laboral.

La SSA recomienda a los beneficiarios en Illinois mantener actualizada su información bancaria y de contacto para evitar retrasos en los pagos. Además, quienes reciben su beneficio mediante depósito directo pueden revisar el estado de su pago de forma más rápida a través del portal My Social Security, disponible en línea y en aplicación móvil.

También se aconseja conservar una copia digital o impresa de los comprobantes de pago, ya que pueden ser necesarios para otros programas de asistencia estatal o federal.