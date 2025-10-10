Quién es la jueza de Chicago nacida en San Diego que bloqueó el avance de la Guardia Nacional de Trump en Illinois

La Jueza de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois, April Perry, fue la encargada de bloquear temporalmente el despliegue de cientos de soldados de la Guardia Nacional ordenado por el presidente Donald Trump. Nacida en San Diego, California, tiene una larga trayectoria dentro de la Justicia estadounidense.

La jueza nacida en California frenó a la administración Trump en Chicago

April Michelle Perry nació en 1979 en San Diego, California, pero llevó adelante sus estudios en la Universidad de Northwestern y la Facultad de Derecho de Northwestern en Chicago. Antes de convertirse en jueza federal, tuvo una extensa trayectoria dentro de la Justicia de Illinois.

El personal militar ya se encontraba en Chicago antes del fallo de la jueza Laura Bargfeld� - AP�

De 2004 a 2016 trabajó como asistente del fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois. En ese período ocupó varios cargos, como subjefe de Narcóticos y Pandillas (2010-2011), coordinadora de Derechos Civiles y Crímenes de Odio (2014-2016), y consejera litigante supervisora (2011-2016), según el Centro de Justicia Federal.

También se desempeñó como consejera general y secretaria corporativa de Ubiety Technologies, Inc. entre 2019 y 2022. Además, fue consejera principal en Investigaciones Globales y Prevención de Fraude y Abuso en GE HealthCare de 2022 a 2024.

Finalmente, en junio de 2024, la profesional fue designada por el expresidente Joe Biden para ocupar un puesto en el Tribunal de Distrito de los EE.UU. en Illinois. Fue confirmada por el Senado el 12 de noviembre de 2024, y recibió su comisión el 20 de noviembre de 2024.

Fallo de la jueza contra el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago

El 9 de octubre, la jueza Perry emitió un fallo oral en Chicago que concedía o parcialmente al estado de Illinois y a los codemandantes una orden de restricción temporal (TRO, por sus siglas en inglés). Esta acción prohibió temporalmente a la administración Trump enviar la Guardia Nacional para apoyar su campaña de control migratorio, según Reuters.

Dentro de sus justificaciones, determinó que permitir el despliegue de las tropas en el estado solo “añadiría combustible al fuego”. Además, señaló que el comportamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) había provocado violencia en el centro de detención en Broadview, días atrás.

El fallo de Perry es significativo y se produjo cinco días después de que otro juez federal bloqueara un despliegue similar en Portland, Oregon. La orden de restricción temporal permanecerá en vigor al menos hasta el 23 de octubre. Ella programó una audiencia telefónica el 22 de octubre para determinar si la orden debía extenderse por otros 14 días.

La administración Trump apelará el fallo de la jueza de Illinois

Tras conocerse la noticia, una portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, comentó que el gobierno apelará la orden: “El presidente Trump no ignorará la anarquía que asola las ciudades estadounidenses y esperamos ser reivindicados por un tribunal superior”.

Por su parte, el gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, festejó la medida en sus redes sociales, tras varios meses de confrontación con el presidente. “Donald Trump no es un rey, y su administración no está por encima de la ley”, expresó el mandatario.

Luego, destacó: “Hoy, el tribunal confirmó lo que todos sabemos: no hay pruebas creíbles de una rebelión en el estado de Illinois. Y no hay lugar para la Guardia Nacional en las calles de ciudades estadounidenses como Chicago”.