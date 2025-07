Se preparaba para vender su casa en Illinois, pero la encontró ocupada y tuvo que mudarse con los intrusos para echarlos

Un curioso caso de ocupación ilegal de viviendas tomó relevancia en Chicago, Illinois. Marco Velázquez se preparaba para vender su propiedad en el vecindario South Side cuando recibió una alerta de su agente inmobiliario: al llegar encontró okupas, es decir, inquilinos no autorizados dentro de la propiedad. Ante la falta de intervención policial, el hombre recurrió a una insólita estrategia.

Un hallazgo inesperado: la vivienda ya estaba ocupada

El propietario explicó que no tenía conocimiento previo de la situación y que, al llegar al lugar, le informaron que dos personas afirmaban ser los legítimos residentes. “No lo podía creer. Era como una pesadilla”, comentó Velázquez en una entrevista con ABC Chicago.

La propiedad de Marco Velázquez, ubicada en South Side en el sur de Chicago, estaba preparada para la venta hasta que notaron que tenían inquilinos no autorizados Captura de pantalla video ABC Chicago

Entonces, decidió contactarse con las autoridades para denunciar la situación. Sin embargo, cuando los agentes se presentaron en la casa, los ocupantes mostraron documentación que, aunque no estaba registrada oficialmente, aparentaba ser válida.

Una de las personas fue identificada como Shermaine Powell-Gillard, quien ya había sido acusada anteriormente por hechos similares en otra residencia del mismo sector. En esta oportunidad, al igual que en el caso anterior, aseguró tener derechos sobre la vivienda y mostró un documento hipotecario que no figuraba en los registros del condado de Cook.

La mujer mostró documentos que parecían legítimos, pero que, sin embargo, no se encontraban registrados en el condado

Las limitaciones legales en Chicago ante okupas: por qué no pueden desalojarlos

Velázquez declaró que, tras la intervención policial, le informaron que no podían proceder con un desalojo inmediato. “Lo peor que pasó fue cuando me dijeron que no podían hacer nada y que tenía que ir a un tribunal civil”, detalló.

Según las normas vigentes en Illinois, cualquier disputa de esta naturaleza debe dirimirse a través de un proceso civil. Esta barrera legal impide que las fuerzas del orden actúen sin una orden judicial, incluso cuando no se puede verificar la legitimidad de los documentos presentados.

La ley de Illinois proporciona al propietario vías legales para recuperar la posesión del inmueble en caso de ocupación ilegal, pero esto puede llegar a tomar más tiempo. Además, la SB 1563 subraya que las fuerzas del orden no están impedidas de actuar en casos de “allanamiento criminal” para remover a las personas. Sin embargo, necesitan una orden para dicho motivo.

Ante esta falta de respuesta institucional, el dueño decidió tomar una medida poco convencional: se instaló en su propia casa junto a su esposa y algunos amigos. En específico, Velázquez llevó colchones y artículos personales. Entonces, comenzaron a pernoctar en la sala mientras los ocupantes permanecían en otra habitación del inmueble. “Nos quedamos toda la noche con ellos”, dijo.

Los okupas fueron identificados como Shermaine Powell-Gillard, quien ya había sido arrestada por ocupar una proviedad, y su pareja Codarro

El acuerdo informal para que los okupas dejen su casa

El dueño relató que su presencia tuvo un efecto disuasorio. Según explicó, la convivencia forzada generó incomodidad entre los intrusos, quienes poco después plantearon una exigencia económica para retirarse voluntariamente.

“Dijeron: ‘Queremos 8000 dólares de lo que pagamos para poder dejar su propiedad’”, relató Velázquez. Entonces, la situación se resolvió mediante una negociación informal.

El dueño de la residencia de Chicago, quien buscó evitar un conflicto prolongado y ante el temor de una ocupación de varios meses, accedió a pagar una suma menor: US$4300 mediante un contrato informal de “dinero por llaves”.

“No queríamos darles dinero, pero escuchamos historias realmente malas sobre ocupantes ilegales que se quedaban en propiedades durante seis, ocho, diez meses, incluso un año”, comentó.

Semanas más tarde, Velázquez fue contactado por un detective que le informó que la mujer que había ocupado su casa ya había sido arrestada por una situación parecida en la propiedad de otra familia.