Es migrante, llegó a EE.UU. hace 40 años desde Europa y fue deportado a pesar de tener green card

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) concretó la deportación de un migrante que vivía hace 40 años en Estados Unidos. A pesar de que contaba con una green card, Owen Ramsingh fue arrestado por antecedentes penales cuando retornó de un viaje. Luego de meses en un centro de detención, finalmente fue expulsado y formará una nueva vida en su país de origen.

Un migrante neerlandés con green card pasó meses detenido y fue deportado

Ramsingh emigró desde Países Bajos y llegó a EE.UU. en 1986, según le contó su esposa, Diana, a Newsweek. Con décadas en el país norteamericano, el hombre tenía la tarjeta de residencia permanente.

La esposa del neerlandés contó la historia en EE.UU. y deportación de su pareja Facebook Owen Ramsingh

Sin embargo, luego de regresar de un viaje a Europa, se topó con que las autoridades estadounidenses le negaron el ingreso en el aeropuerto O’Hare de Chicago. Ramsingh, que tenía la intención de volver a su hogar en Columbia, Missouri, quedó detenido por el ICE el 27 de septiembre de 2025 y allí permaneció hasta comienzos de febrero.

El motivo del arresto, según la agencia federal, fue que el migrante neerlandés tenía antecedentes de crímenes vinculados con drogas. Luego de quedar en custodia del ICE, fue trasladado a un centro de detención en Texas.

En una primera instancia, el juez migratorio que estaba a cargo del caso le indicó a la familia que solo necesitaba presentar cierta documentación y que el proceso de deportación se anularía.

Sin embargo, posteriormente otro magistrado se hizo cargo del caso de Ramsingh; el migrante fue trasladado a Nuevo México y la situación cambió. El juez decidió seguir adelante con el proceso de expulsión del neerlandés.

El migrante neerlandes fue detenido por el ICE cuando regresó a EE.UU. tras un viaje a Europa Facebook Owen Ramsingh

Los antecedentes son dos. El primero tiene que ver con cocaína y data de los años ‘90, cuando Ramsingh tenía 16 años, y asegura que lo juzgaron como adulto. El segundo cargo fue por marihuana y ocurrió en 2011.

El migrante y su esposa se mudaron a Países Bajos tras la deportación de EE.UU.

Tras meses detenido, el 7 de febrero Ramsingh fue liberado y deportado, según contó su esposa en un grupo de Facebook.

“¡Hola a todos! Les traigo buenas noticias esta vez. Owen fue oficialmente liberado esta mañana y está en un vuelo a Ámsterdam. Kimya (su hija) y yo nos iremos mañana para reunirnos con él", publicó Diana el último fin de semana.

En el mismo posteo, dejó en claro que el traslado será definitivo y expresó que conservará el grupo para informar sobre la llegada de su esposo: “Mantendremos esta página activa y esperamos documentar su mudanza y nuestra eventual transición a Países Bajos”.

＂Deportado De Estados Unidos： Mi Historia Real Y Lo Que Nadie Te Cuenta＂

Los motivos por los que el ICE puede deportar a un migrante con green card

El caso de Ramsingh presentó condenas por drogas como el motivo de la deportación, una de las opciones por las que EE.UU. puede expulsar a un residente permanente.

El National Constitution Center indica que las autoridades federales pueden deportar a un migrante con green card si incurre en alguna de las siguientes faltas:

Condenas por delitos graves (entre las que se incluye tráfico de drogas).

(entre las que se incluye tráfico de drogas). Salidas prolongadas de EE.UU. sin permiso de reingreso.

de reingreso. Engaños o falsedades en la solicitud de la residencia.

de la residencia. Incumplir con las obligaciones fiscales.