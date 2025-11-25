Los documentos obligatorios de Uscis para migrantes con green card que viajan fuera de EE.UU. desde Chicago

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) dispone de una guía en la que recuerda a todos los migrantes con green card que residan en Chicago, Illinois, que deben presentar algunos documentos obligatorios —como el pasaporte de su país de origen— en caso de viajar hacia el extranjero.

Con green card en Chicago: los documentos necesarios para viajar fuera de EE.UU.

En su sitio web, el Uscis aclara que tanto al momento de salir como al reingreso al país norteamericano, los residentes permanentes deben presentar una serie de documentos necesarios para cumplir con los requerimientos de las autoridades.

Generalmente, los viajes temporales o breves fuera de Estados Unidos no afectan el estatus de residente permanente Freepik - Freepik

Por lo general, los papeles que se piden a los poseedores de green card que viajan al exterior son:

El pasaporte del país de origen.

El documento de viaje de refugiado (si corresponde).

Las visas requeridas en el destino al que se viaja (si corresponde).

Además, cuando se presenten ante los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, también tendrán que mostrar su green card (que sea válida y esté vigente) y el formulario I-551, que sirve para evidenciar la residencia permanente durante un año.

Al tiempo, cuando lleguen a los puertos de entrada, los oficiales les pedirán que muestren nuevamente su pasaporte y su ciudadanía extranjera.

La advertencia del Uscis para los migrantes con green card en Chicago

El Uscis explica que los residentes permanentes son libres de viajar hacia el extranjero y eso no afectará a su estatus, pero al mismo tiempo advierte que, en caso de que la autoridad note que el migrante ya no tiene intención de vivir permanentemente en EE.UU., se considerará que abandonó su condición y puede perder su green card.

El Uscis brinda una serie de advertencias a quienes viajen al exterior por tiempo prolongado Freepik - Freepik

De todas formas, la entidad migratoria asegura que, por lo general, los viajes cortos no suelen representar un riesgo para quienes sean residentes permanentes. Sin embargo, todos deberán someterse a una evaluación por parte de los agentes federales.

Dicho análisis, comprende factores como:

Intenciones de salida.

Vínculos que se mantuvieron en el país norteamericano.

Si posee trabajo en territorio estadounidense.

Si tiene licencia de conducir o propiedades a su nombre.

Qué pasa si un migrante con green card en Chicago viaja fuera de EE.UU. durante más de un año

En caso de un viaje hacia el exterior que dure más de un año, el Uscis recomienda que, previamente, antes de iniciarlo, los residentes permanentes soliciten un permiso de reingreso, dado que sin ese documento no podrían volver a Estados Unidos.

Ese documento se obtiene a través del Formulario I-131, el cual le permite admisión a Estados Unidos durante todo el período de validez del permiso, sin tener que obtener una visa de residente que regresa de parte de la embajada estadounidense o consulado en el extranjero.

El migrante puede perder la green card si viaja fuera de EE.UU. por más de un año y no solicitó un permiso de reingreso Freepik

En caso de que el viaje se extienda por más de dos años, el permiso de reingreso ya no tendrá validez, y por ello sí será necesario solicitar una visa de residente que regresa para evitar cualquier tipo de inconveniente con su estatus durante su estadía en el exterior y al momento de regresar a EE.UU.