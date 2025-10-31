Vive en Chicago y creó una red de paseos gratuitos para perros de migrantes que no salen por temor al ICE

Candice Nelson, una mujer estadounidense de Chicago, Illinois, lanzó una iniciativa solidaria que tuvo una gran repercusión en esa ciudad. Ante el aumento de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), encontró una manera brindar ayuda a la comunidad migrante: ofrecer paseos gratuitos para las mascotas de los extranjeros que no salen a la calle por miedo a los operativos.

En Chicago: cómo funcionan los paseos de perros gratis para migrantes con miedo al ICE

Nelson contó en un video que subió a su cuenta de TikTok su propuesta solidaria para la comunidad migrante, en medio del clima de tensión que se vive en Chicago ante el crecimiento de los operativos tras el lanzamiento de la Operation Midway Blitz. Según comentó, ahora dedica horas de su trabajo como cuidadora de perros a pasear a las mascotas de quienes no salen de sus casas por temor al ICE.

Una mujer de Chicago se ofrece a pasear perros de migrantes que no salen por miedo al ICE

Nunca imaginó la repercusión que tendría su propuesta. Es que su clip se viralizó y recibió cientos de mensajes: no solo pedidos de ayuda, sino también de personas que se ofrecían a sumarse al proyecto como voluntarios.

“Esto es una locura. No esperaba que el video anterior tuviera tanta exposición. Me lancé a esto sin ninguna estrategia definida y estoy abrumada por todas las respuestas”, relató en un segundo video.

Su historia llegó a medios como CNN, donde contó que la idea surgió tras observar que muchos extranjeros redujeron al mínimo sus salidas a la calle para evitar a los agentes federales. “La gente anda con máscaras y gorros para disfrazarse y pasar desapercibida. Es realmente desafortunado ver eso”, expresó.

En cuanto a su iniciativa, describió: “Hago esto a diario: cuido perros, los paseo, estoy con ellos. Es lo mínimo que puedo hacer por nuestra comunidad. Siento que esta es una forma de ayudar, porque me siento muy impotente”.

Creó una red de voluntarios en Chicago para pasear perros de migrantes

Paseos gratis para mascotas de migrantes en Chicago: del origen de la idea a la llegada de voluntarios

Nelson anunció su propuesta durante el Maratón de Chicago. Ese día, decidió ofrecer paseos gratuitos para las mascotas de quienes “no se sienten seguros en este momento”.

“Vivo en West Loop y pueden escribirme por la app o encontrarme en mi página de Instagram: West Loop Dog Nanny”, explicó.

Desde entonces, la iniciativa creció muy rápidamente. Aunque ella no podía hacer frente a todos los pedidos, empezaron a aparecer voluntarios de diferentes vecindarios que se comprometían a participar de manera gratuita.

En un primer momento, ese grupo se llamó de manera provisoria Chicago Dog Walkers (CDW), que ya tiene 11 integrantes. Los miembros realizaron días atrás su primera reunión virtual, para poder definir la mejor manera para coordinar su ayuda a la comunidad migrante.

Una ayuda extra para migrantes en Chicago, ante el aumento de las redadas

Según explicó, su red busca evitar que se repitan escenas de abandono de animales. Es que, según comentó, varias mascotas quedaron sin dueños por deportaciones o retornos voluntarios.

La comunidad migrante de Chicago está en alerta ante el aumento de redadas del ICE Nam Y. Huh - AP

“Dedico mi vida a los perros y creo que esta es la mejor manera de ofrecer mi tiempo y mis servicios a quienes lo necesitan”, enfatizó Candice Nelson, oriunda de California.

Por último, lanzó un mensaje directo a los migrantes afectados por las políticas de la administración Donald Trump:“Estoy aquí para apoyarte, te veo y me importas. Estamos desarrollando este grupo para que te sientas seguro y tus animales también".

“Nos gustaría ayudarte ofreciendo paseos gratuitos cuando los necesites, incluso si los solicitas a última hora. Queremos crear un entorno seguro y acogedor para ti, ayudándote con el cuidado de los animales”, concluyó.