Incendio forestal se propaga en Los Ángeles, miles de evacuados

Un incendio forestal en una zona montañosa al norte de Los Ángeles provocó evacuaciones en dos condados, arrasando casi 2000 hectáreas, informaron las autoridades este viernes.

Al menos diez zonas en los condados de Los Ángeles y Ventura están bajo órdenes de evacuación, con 2700 residentes desplazados hasta las 06:00 GMT del viernes, indicó a la AFP Andrew Dowd, portavoz del Departamento de Bomberos del Condado de Ventura.

Al menos 400 bomberos fueron desplegados para contener el incendio, añadió.

El fuego se desató mientras los bomberos combatían otro incendio forestal —el más grande del año hasta ahora en California— que lleva ocho días activo y ya consumió más de 44.000 hectáreas en el Bosque Nacional Los Padres, amenazando a cientos de viviendas.

La supervisora del condado de Los Ángeles, Kathryn Barger, que representa el área, instó a los residentes a seguir las pautas de evacuación.

A principios de esta semana el gigante reasegurador suizo Swiss Re, con sede en Zúrich, informó que los desastres naturales provocaron pérdidas económicas por US$135.000 millones a nivel mundial en la primera mitad de este año, impulsadas en parte por los incendios forestales de Los Ángeles.