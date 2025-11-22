Información para descifrar mensaje secreto en escultura Kryptos de la CIA ronda el millón en subasta

BOSTON (AP) — La información necesaria para descifrar el último mensaje secreto no resuelto incrustado en una escultura en la sede de la CIA en Virginia se vendió por casi 1.000.000 de dólares, dijo la casa de subastas el viernes.

El ganador mantendrá una reunión privada con el autor de la pieza, Jim Sanborn, de 80 años, para revisar los códigos y gráficos con la esperanza de continuar lo que ha estado haciendo durante décadas: interactuar con los aspirantes a criptoanalistas.

El archivo propiedad del creador de Kryptos se vendió a un postor anónimo por 963.000 dólares, según RR Auction de Boston. El archivo incluye documentos y gráficos de codificación de la escultura, inaugurada en 1990.

Tres de los mensajes en la pieza de tres metros (10 pies) de altura —conocidos como K1, K2 y K3— han sido resueltos, pero una solución para el cuarto, K-4, ha frustrado a los expertos y entusiastas que han intentado descifrar la pantalla de cobre en forma de S.

La obra de arte se asemeja a una hoja de papel que sale de un fax. Una cara tiene una serie de alfabetos escalonados que son clave para decodificar los cuatro mensajes encriptados en la otra.

Una persona ha contactado con Sanborn regularmente durante las dos últimas décadas en un esfuerzo por resolver el K4, y el artista recibió tantas consultas que comenzó a cobrar 50 dólares por envío. Sanborn decidió vender la solución del último mensaje, poniéndola en manos de alguien que espera que mantenga el secreto y siga interactuando con los seguidores.

RR Auction indicó que el ganador tendrá una reunión privada con Sanborn para revisar los códigos, gráficos y la intención artística detrás de K4 y un párrafo alternativo que llamó K5.

El “plan de administración a largo plazo” del comprador está en desarrollo, indicó la casa de subastas.

Entre las alrededor de 50 esculturas públicas de Sanborn se incluye un momento de recuerdo a un tiroteo masivo en 2019 en Odessa, Texas.

La subasta del archivo estuvo a punto de frustrarse en septiembre cuando dos investigadores de Kryptos encontraron los textos originales cifrados de Sanborn en los papeles del artista en el museo Smithsonian.

La venta siguió adelante, pero pasó de ofrecer los secretos de K4 a todo su archivo.

“La distinción importante es que lo descubrieron. No lo descifraron", dijo Sanborn a LA NACION. "No tienen la clave. No tienen el método con el que se descifra”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.