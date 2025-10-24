Brigitte Bardot, sobre los rumores de su muerte: “No sé quién es el imbécil que ha difundido la noticia falsa”

A su avanzada edad, la mítica actriz Brigitte Bardot mantiene razonablemente actualizado su perfil en la red social X, donde tiene 97.000 seguidores. Esta semana, entre publicaciones sobre la fundación a favor de los animales que lleva su nombre y mensajes de su puño y letra que comparte a través de fotos, destacó un contundente mensaje que sorprendió a todos.

“No sé quién es el imbécil que difundió esta noche la noticia falsa sobre mi desaparición, pero que quede claro que estoy bien y que no tengo intención de retirarme. A buen entendedor...”. Con este texto, la protagonista de Y Dios creó a la mujer, de 91 años, salió a desmentir los últimos rumores sobre su muerte, que surgieron la semana pasada cuando el diario francés Var Matin reveló que llevaba tres semanas hospitalizada por “una enfermedad grave”.

El contundente tuit de Brigitte Bardot

Bardot dijo no saber quién habló de su “desaparición”, pero, según el periódico británico Daily Mail, su rotunda publicación llegó luego de que la actriz enfureciera porque Aqababe, una famosa influencer, aseguró que esta había muerto en el sur de Francia. Aunque esos posteos ya no están disponibles -ella misma aseguró haber borrado su publicación-, llegó a escribir tanto en X como en Instagram: “Según mi información exclusiva, Brigitte Bardot murió hoy. Su ataúd fue encargado en Saint-Paul-de-Jarrat, en el departamento de 09 (Ariège)”. La influencer, cuyo verdadero nombre es Aniss Zitouni y tiene 27 años, añadió: “Falleció un icono, dejando atrás un legado inolvidable y una huella eterna en los corazones de los franceses”.

Lejos de retractarse, Aqababe, con 248.000 seguidores en X y 1,3 millones en Instagram, insiste en la veracidad de su información. Casi al mismo tiempo que Bardot publicó el tuit hablando de un “imbécil” y de una “noticia falsa”, ella compartió otro mensaje en la red social explicando lo que había sucedido: “Eliminé mi tuit exclusivo sobre la muerte de Brigitte Bardot. Ella no gestiona su cuenta de Twitter, lo verán cuando la AFP [la Agence France-Presse] oficialice su fallecimiento”. Así, con la misma contundencia, Zitouni se mantiene firme en su versión.

Bardot, en una de sus últimas apariciones públicas ERIC FEFERBERG - AFP

Fue el pasado 17 de octubre cuando la prensa francesa empezó a hablar de la hospitalización de Bardot -después de la exclusiva de Var Matin-. Entonces, solo se supo que se encontraba en Tolón (al sureste de Francia), ingresada en el hospital privado Saint-Jean tras una intervención quirúrgica. Según el periódico, se esperaba que la actriz -mítica del cine de los cincuenta y los sesenta- saliera “en unos días”, aunque también aseguraba que su estado seguía siendo preocupante. Por su parte, fuentes citadas por la emisora ICI Provence señalaron que Bardot, residente en Saint Tropez, en la Costa Azul francesa, se estaba recuperando poco a poco.

La intérprete ya tuvo que ser hospitalizada a causa de una insuficiencia respiratoria en enero de 2023. Recientemente, en septiembre de este año, presentó Mon BBcédaire, un libro escrito a mano entre los años 2020 y 2025 que su editorial, Fayard, presenta como “una inmersión en la personalidad de una mujer que marcó su época por su independencia, su compromiso y su audacia”. En el libro reivindica “la libertad de ser una misma, incluso cuando eso molesta”.

Antes, en mayo de este año, y durante la que fue su primera aparición en los medios en 11 años, Brigitte Bardot reveló que ya no vivía en su casa La Madrague, cerca del mar y escenario de muchas fiestas, y que prefería la tranquilidad de La Garrigue, la casa que tiene en las colinas.