Inmigración y gasto público, las piezas en el zapato de Trump: así cae su imagen, según una encuesta

Una nueva encuesta de Associated Press-NORC reveló que la percepción sobre el presidente Donald Trump entre la población estadounidense se debilitó en aspectos clave de su gobierno. Las áreas más afectadas por la caída de la aprobación fueron la inmigración y el gasto público, donde el mandatario ya no mantiene el respaldo que solía tener durante los primeros meses segundo mandato.

Inmigración y gasto público: Trump pierde terreno en temas que antes lo beneficiaban

Solo el 27% de los adultos en EE.UU. declaró que las políticas del jefe de Estado lo beneficiaron desde que asumió su segunda gestión. En cambio, el 49% indicó que esas decisiones le generaron perjuicios. Otro 22% no percibió ningún cambio significativo en su vida cotidiana, según los datos del sondeo.

Casi la mitad de los adultos estadounidenses considera que las políticas de Trump los perjudican AP-NORC

El rechazo a su desempeño se evidenció en casi todos los frentes analizados. Su índice de aprobación en inmigración cayó del 49% registrado en marzo al 43% en la última medición. También disminuyó la aprobación sobre su manejo del gasto público, que bajó de 46% a cerca del 40%.

Tal como consignó Associated Press, estas cifras se suman a la baja popularidad general que mantiene Trump: solo cuatro de cada diez adultos aprueban su gestión como presidente, una proporción que se mantiene sin grandes cambios desde junio.

Nueva encuesta sobre Trump: desaprobación en crecimiento y diferencias partidarias marcadas

El 58% del electorado desaprueba el desempeño general de Trump. Esta tendencia se acentúa dentro del Partido Demócrata, donde el 91% tiene una opinión negativa. Por el contrario, entre los republicanos, el 78% mantiene su respaldo.

Las divisiones partidarias también se reflejan en la evaluación de temas concretos. Nueve de cada diez demócratas desaprueban su gestión en economía, impuestos, comercio, salud, relaciones exteriores e inmigración. Tres cuartas partes de los republicanos, en cambio, la aprueban.

Las diferencias también se hacen visibles entre grupos raciales. El 70% de los adultos negros y el 60% de los hispanos consideró que las políticas del mandatario les resultaron perjudiciales. Entre los adultos blancos, ese porcentaje se reduce a un tercio.

Trump: preocupaciones sobre inmigración y amenazas externas

La encuesta mostró que el 44% de los adultos está muy o extremadamente preocupado por la amenaza que representa la inmigración ilegal para Estados Unidos. Esta inquietud es mucho más común entre republicanos (seis de cada diez) que entre demócratas (dos de cada diez).

Qué piensan los estadounidenses sobre las distintas áreas de gobierno de Trump AP-NORC

La mitad de los consultados también expresó alta preocupación por amenazas externas como los programas nucleares de Irán y Corea del Norte, así como por la influencia de China. En este punto, no se observaron diferencias sustanciales según la afinidad política, aunque los republicanos se mostraron más alarmados por el peso global del gobierno del gigante asiático.

Los números positivos de Trump en la última encuesta de aprobación

A pesar de los bajos niveles de aprobación, una mayoría de los encuestados cree que Trump es “al menos algo” eficaz para lograr resultados. El 60% lo describió como alguien con capacidad de obtener logros, el 53% como un “buen negociador” y el 52% como “capaz de gestionar una crisis”.

Más de la mitad de los estadounidenses consideran que Trump obtiene logros con su gestión, es un "buen negociador" y es "capaz de gestionar una crisis" AP-NORC

Sin embargo, muchos no sienten que entienda los problemas cotidianos de la población. El 56% dijo que la frase “comprende los problemas que enfrentan personas como usted” no lo describe bien o no lo describe en absoluto. Incluso dentro de su propio partido, solo la mitad de los republicanos cree que Trump tiene una comprensión profunda de sus necesidades.