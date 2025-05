Inteligencia de EEUU rechaza teoría de Trump sobre venezolanos deportados

Las agencias de inteligencia estadounidenses rechazaron una teoría utilizada por el presidente Donald Trump para justificar la deportación de más de 200 venezolanos a una prisión en El Salvador, según un memorando hecho público el lunes.

El memorando del Consejo Nacional de Inteligencia, fechado el 7 de abril, muestra que las agencias de espionaje estadounidenses no creen en las afirmaciones de Trump de que la banda criminal Tren de Aragua (TDA) está vinculada al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Trump usó una polémica ley de tiempos de guerra —la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 (AEA)— para deportar a una prisión de máxima seguridad en El Salvador a personas que, según él, eran miembros del Tren de Aragua.

"Si bien el entorno permisivo de Venezuela permite que la TDA opere, el régimen de Maduro probablemente no tiene una política de cooperación con el TDA y no está dirigiendo su movimiento ni sus operaciones en Estados Unidos", señala el memorando.

Este documento coincide con los hallazgos iniciales de inteligencia reportados por The New York Times en marzo, que afirmaban que las agencias de espionaje estadounidenses no creían en las afirmaciones de Trump.

Tras la publicación de ese informe, el Departamento de Justicia anunció una "investigación criminal relacionada con la filtración selectiva de información inexacta, pero clasificada, de la comunidad de inteligencia sobre el Tren de Aragua (TDA)".

En ese momento, el departamento deploró "los intentos políticamente motivados del Estado en la sombra para socavar la agenda del presidente Trump mediante la filtración de información falsa".

El memorando del lunes se publicó tras una solicitud amparada en la Ley de Libertad de Información de la Fundación para la Libertad de Prensa (FPA), que proporcionó una copia al Times.

A finales de marzo, la administración Trump envió a El Salvador a 238 venezolanos, acusados de ser miembros del Tren de Aragua, invocando la Ley de Enemigos Extranjeros. Esta ley data de 1798 y fue utilizada anteriormente solo en tiempos de guerra.

Las autoridades estadounidenses no han explicado con detalle cómo identificaron la pertenencia de estos migrantes a la banda, designada "organización terrorista" por Washington.

Abogados han denunciado que algunas de las identificaciones se basaron en los tatuajes que llevaban. Los familiares de los deportados alegan su inocencia y consideran injusto su traslado a una prisión de alta seguridad en El Salvador.

